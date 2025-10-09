Die 1:7-Niederlage der Bayern gegen Barça kann "Schockwellen für den gesamten deutschen Frauenfußball auslösen"

HQ

Die deutschen Klubs hatten einen gemischten Start in die Women's Champions League. Wolfsburg, traditionell Deutschlands bester Frauenfußballverein, zumindest in Europa, wo er 2013 und 2014 zweimal die Women's Champions League gewann und vier weitere Meisterschaften erreichte, zuletzt 2023, besiegte Paris Saint Germain mit 4:0.

Bayern München, Sieger der letzten drei Frauen-Bundesligas, wurde jedoch von Barça mit 7:1 bestraft, ein schockierendes Ergebnis, das das Potenzial hat, "Schockwellen zu senden, nicht nur durch München, sondern auch durch den deutschen Frauenfußball insgesamt", schrieb die Süddeutsche Zeitung (via DW).

Kürzlich brach ein Spiel der Frauen-Bundesliga zwischen dem FC Bayern und Leverkusen Zuschauerrekorde. Doch damit nicht genug: Die Medien in Deutschland fragen sich, warum das Niveau des Frauenfußballs in Deutschland (der letzte Champions-League-Sieger war Frankfurt 2015) sinkt, auch bei internationalen Wettbewerben (Deutschlands letzte Trophäe war die UEFA Euro 2013). Nationaltrainer Christian Wück beklagte kürzlich, dass "die Spanierinnen nicht mehr über diese Grundlagen nachdenken. Sie spielen, als wäre es eine Selbstverständlichkeit. Wir müssen intensiv trainieren."

Das hat zur Folge, wie die DW berichtet, viele der Top-Spieler der deutschen Klubs gewechselt: Sydney Lohmann zu Manchester City, Sjoeke Nüsken zu Chelsea und Jule Brand nach Lyon, wo mehr Geld und Chancen auf große Titel warten.