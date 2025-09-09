Frauen-Bundesliga bricht Zuschauerrekord für Frauenfußball in Deutschland

HQ

Das Google-Pixel Frauen-Bundesliga wächst erstmals seit der Gründung im Jahr 1990 auf 14 Vereine und hat bereits Zuschauerrekorde gebrochen. Das 2:0-Spiel zwischen Bayern München und Bayer Leverkusen am vergangenen Samstag verzeichnete mit 57.762 Zuschauern in der Allianz Arena den Rekord von 38.365 Zuschauern (bisheriger Rekord lag bei 38.365) und füllte das Stadion, das sonst nur von Männern genutzt wird.

Das Spiel wurde auch von der ARD übertragen, und es besteht Optimismus, dass dies eine wegweisende Saison für den Frauenfußball in Deutschland wird, mit neun weiteren Spielen im Free-TV in diesem Jahr, neben DAZN.

Auch die Wettbewerbsfähigkeit der Liga verbessert sich, da Mittelligisten wie Hoffenheim, Eintrcht Frankfurt oder Bayer Leverkusen verstärkt in Einrichtungen und Verpflichtungen investieren, obwohl sie seit 2023 nur von zwei Mannschaften gewonnen wurde: Wolfsburg und Bayern München, wobei die Bayern sie dreimal in Folge gewannen.