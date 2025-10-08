Die Ergebnisse der Women's Champions League vom 1. Spieltag zeigen, warum die Ligaphase Sinn macht

HQ

Das neue Format der Women's Champions League hat diese Woche Premiere gefeiert, und die Ergebnisse vom ersten Spieltag zeigen deutlich, warum ein Format wie die Ligaphase sinnvoll ist (derselbe Grund, warum es auch für den Männerfußball Sinn macht): Die große Unstimmigkeit zwischen den Elite-Frauenfußballvereinen in Europa hat zu einigen skandalösen Prügeln geführt. wie Barcelona, das am Dienstag sieben Tore gegen Bayern München erzielte, und Real Madrid und Atlético de Madrid, die sechs Tore gegen Roma und St. Pölten erzielten.

Die Ligaphase, in der jeder Verein nur einmal gegen sechs verschiedene Vereine antritt, ermöglicht eine größere Vielfalt an Spielen, was bedeutet, dass jeder Verein (zumindest theoretisch) mehr Chancen haben sollte, gegen Rivalen auf dem gleichen Niveau anzutreten.

Das sind die Ergebnisse vom 1. Spieltag der Ligaphase in der Women's Champions League 2025/26:



Juventus 2 - 1 Benfica



Arsenal 1 - 2 OL Lyonnes



Barcelona - Bayern München 7:1



Paris FC - OH Löwen 2:2



Twente 1 - 1 Chelsea



Real Madrid - Rom 6:2



Manchester United - Vålerenga 1:0



St. Pölten 0 - 6 Atlético de Madrid



Wolfsburg - Paris Saint-Germain 4:0



Wir werden nicht lange warten müssen, um zu erfahren, wie es weitergeht, denn nächste Woche findet der zweite Spieltag statt. Bis Dezember wird es insgesamt sechs geben, wobei das Viertelfinale für März 2026 geplant ist, die Play-offs der K.o.-Phase Anfang Februar sowie das Halbfinale und das Finale im April und Mai.