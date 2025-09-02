"Der Verein, dem jeder Spieler gerne beitreten würde": Donnarumma wechselt für fünf Spielzeiten zu Manchester City

HQ

Gleich nach der Bestätigung des Abgangs von Ederson, dem Torhüter seit 2017, hat Manchester City die Ankunft von Gianluigi Donnarumma bekannt gegeben, dem italienischen Torhüter, der PSG in diesem Jahr zumChampions League Sieg verholfen hat.

Um Platz für den Italiener zu schaffen, der 2021 auch die UEFA-Europameisterschaft gewann, verkaufte Manchester City Ederson für 12,1 Millionen Pfund (13,9 Millionen Euro) an Fenerbahce. Donnarumma wechselt für 26 Millionen Pfund (29,9 Millionen Euro) zu Manchester City. Der Verein hat in den letzten Tagen des Sommertransfermarktes auch Manuel Akanji an Inter Mailand abgegeben.

"Bei Manchester City unterschrieben zu haben, ist ein ganz besonderer und stolzer Moment für mich. Ich schließe mich einer Mannschaft an, die mit Weltklasse-Talenten gespickt ist und von einem der größten Trainer in der Geschichte des Fußballs, Pep Guardiola, angeführt wird", sagte Donnarumma.

"Das ist ein Verein, dem jeder Spieler im Weltfußball gerne beitreten würde. Ich bewundere es seit vielen Jahren, Manchester City zu sehen - jetzt für den Verein spielen zu können, ist eine große Ehre und ein Privileg."

Es war eine überraschende Entscheidung von Paris Saint-Germain, vor allem nach einer außergewöhnlichen Saison von Donnarumma. Aber der Klub hörte auf Luis Enriques Wünsche und zahlte Lille 34 Millionen Pfund, 40 Millionen Euro für Lucas Chevalier. Jetzt gewinnt Manchester City etwas von der "Aura", von der einige Experten meinen, dass es sie verloren hat...