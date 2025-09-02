Manchester City zollt Ederson Tribut nach der Verpflichtung von Donnarumma von PSG

HQ

Einer der überraschendsten Transfers des Sommers war der Wechsel von Gianluigi Donnarumma zu Manchester City. Der italienische Torhüter, der auf seiner Position zu den besten der Welt gehört, spielte eine sensationelle Saison beim Triple-Sieger Paris Saint-Germain, wo er seit 2021 unter Vertrag steht. Überraschenderweise ließ er sich jedoch nicht auf die Pläne von Luis Enrique ein, und der spanische Trainer entschied sich stattdessen für Lucas Chevalier, der für 34 Millionen Pfund oder 40 Millionen Euro von Lille verpflichtet wurde.

Dann sah Manchester City eine Chance und entschied sich für Donnarumma, der Italien 2021 auch zum UEFA-Europameister machte. Um das zu erreichen, mussten sie einen Ausweg für Ederson finden, ihren Torhüter der letzten acht Jahre, der ihnen geholfen hat, sechs Premier-League-Titel und einen Champions-League-Titel zu gewinnen. Der Transfermarkt ist nun geschlossen, und Manchester City hat offiziell bekannt gegeben, dass Ederson zu Fenerbahce wechseln wird.

Fenerbahce, der Klub, der gerade José Mourinho entlassen hat, nachdem er sich nicht für die Champions League qualifiziert hatte, hat 12,1 Millionen Pfund (13,9 Millionen Euro) für den 31-jährigen Brasilianer gezahlt. In der Zwischenzeit hat Manchester City 26 Millionen Pfund, 29,9 Millionen Euro, für Donnarumma bezahlt.

Manchester City zollt Ederson Tribut, der seit 2017 372 Spiele für die Mannschaft absolvierte und in 276 Ligaspielen 122 Mal zu Null spielte. Nur Bernardo Silva hat seit 2017 mehr Spiele für City bestritten als er.