Manchester City "hat die Aura verloren", so der Premier-League-Experte

Manchester City ist in der Premier League bereits einmal abgerutscht, als es bei seinem Debütspiel im Etihad Stadium mit 0:2 gegen Tottenham Hotspur verlor. Die Mannschaft von Pep Guardiola hat in den vergangenen Jahren das Unmögliche geschafft und sechs der letzten acht Premier-League-Titel gewonnen, vier in Folge zwischen 2021 und 2024, aber nach einer Saison ohne Trophäen wird sich das nicht über Nacht ändern. Und einige Experten glauben, dass die "Siegerära" für Manchester City vorbei ist.

Das ist die Ansicht des ehemaligen Arsenal-Stars Perry Groves bei talkSport, der sagte, dass es das Ende eines Zyklus ist, weil der Klub "keine Aura hat".

"Fußball ist zyklisch, oder? Das ist das Ende des Zyklus von Man City, ich weiß, dass ihr Durchschnittsalter [am Samstag] bei 24 Jahren lag. Wenn man sich das Team ansieht, das sie aufstellen, dann gibt es keine Aura über diesem Team. Es gibt keine Präsenz oder Statur, wenn man sich die Mannschaft ansieht, die das Triple gewonnen hat, als man Kyle Walker, Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rodri und Mahrez hatte, das sind alles Spieler, die sich dem Spiel aufgezwungen haben."

"Wenn ich mir diese Mannschaft von Man City anschaue, weiß ich, dass sie sich im Umbruch befindet, sie haben diese Aura nicht mehr. Und du weißt, dass du in Schwierigkeiten steckst, wenn deine Auswärtsmannschaft mehr Schüsse hat als du." Groves sagt abschließend, dass er aufgrund des Alters der Mannschaft nicht glaubt, dass sie im Rennen um den Titel ist.