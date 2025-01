Der Ticketverkauf für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA spricht für sich

HQ

Die Tickets für die FIFA Klub-Weltmeisterschaft sind seit dem 19. Dezember in den Verkauf gegangen, bisher nur die 48 Spiele der Gruppenphase. An diesem Wettbewerb nehmen 32 Mannschaften aus den sechs FIFA-Konferenzen teil, der alle vier Jahre ausgetragen wird.

Bisher ist keines der 48 Spiele der Gruppenphase, die in den Vereinigten Staaten stattfinden werden, ausverkauft, aber einige sind deutlich beliebter als andere. Es ist nur natürlich, dass Leo Messis Inter Miami einer der Klubs sein wird, der mehr Aufmerksamkeit auf sich zieht. Das Eröffnungsspiel zwischen Al Ahly und Inter Miami am 14. Juni zum Beispiel war fast ausverkauft, aber es stehen immer noch Hunderte von Plätzen zur Verfügung, die bei Ticketmaster zwischen 331 und 1.239 US-Dollar liegen. Da die Eröffnungsleuchte natürlich die teuerste ist.

Real Madrid ist auch einer der 12 europäischen Vereine, die mehr Zuschauer anziehen. Zum Beispiel kostet der derzeit günstigste Sitzplatz von Real Madrid vs. Al Hilal 264 US-Dollar bis hin zu über 1.120 US-Dollar. In der Zwischenzeit tritt Messis Inter Miami gegen ein relativ unbekanntes Team in Amerika an, da der FC Porto Plätze für nur 78 US-Dollar anbietet.

Es ist klar, dass die meisten Menschen in den USA Teams mit großen Stars Vorrang vor bedeutungsvolleren Begegnungen geben wollen. Spiele wie Atlético de Madrid gegen Paris Saint-Germain oder Juventus gegen Manchester City, die hochkarätige Begegnungen in einer Champions League wären, haben relativ geringe Anforderungen, mit immer noch vielen Plätzen um die 90 bis 400 Dollar.