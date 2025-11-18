Carlos Alcaraz wird Berichten zufolge nicht am Davis Cup teilnehmen: Es besteht ein Verletzungsrisiko und er könnte die Australian Open verpassen

HQ

Schlechte Nachrichten für Carlos Alcaraz und das spanische Team im Davis Cup: Laut mehreren Quellen ist seine Verletzung schlimmer als erwartet und er wird nicht mit dem spanischen Team am Wettbewerb teilnehmen. Die Nachricht wurde erstmals am Montagabend vom spanischen Radio Stadion Cope berichtet, wo bestätigt wurde, dass er ein Muskelödem im Oberschenkelrückschenkel des rechten Beins erleidet und ein sehr hohes Verletzungsrisiko für den Spieler besteht, wenn er sich nicht ausruht.

Das spanische Team entschied zunächst, dass Alcaraz nur an den Einzelspielen und nicht am Doppel teilnehmen würde, um seine Arbeitsbelastung zu minimieren, aber sie haben Berichten zufolge beschlossen, dass es am besten ist, wenn er gar nicht spielt: Eine weitere Verletzung könnte den Beginn der nächsten Saison, einschließlich der Australian Open Ende Januar 2026, gefährden.

Es wurde keine offizielle Ankündigung gemacht, da Alcaraz am Mittwoch unbedingt ausruhen und sich testen wollte (Spanien debütiert erst am Donnerstag im Davis Cup Final 8 ) und er selbst sagte, dass er sich besonders auf dieses Turnier freue, obwohl es sehr unwahrscheinlich erscheint, dass sein medizinisches Team ihm erlaubt, mitzuspielen.