Die National Hockey League, die inmitten der Spannungen zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada in letzter Zeit einen symbolischen Status erlangt hat, feiert in dieser Saison einen großen Meilenstein, denn der 39-jährige Spieler Alex Ovechkin ist der beste Torschütze in der Geschichte der 1917 gegründeten NHL. Und ironischerweise ist er Russe...

Alex Ovechkin, Legende bei den Washington Capitals, erzielte am vergangenen Sonntag während eines Spiels zwischen den New York Islanders sein 895. Tor und überwand damit seinen Landsmann Ilya Sorokin, den Torhüter der Islanders. Er übertraf den bisherigen Rekordhalter Wayne Gretzky, der 1999 im Alter von 38 Jahren sein letztes 894. Tor erzielte. Lustigerweise erzielte Ovechkin sein Tor genau 45 Jahre nach dem letzten Tor von Gordie Howe, der den Rekord vor Gretzky (801 Tore) hielt.

Abgesehen von allen politischen Implikationen ist Ovechkin eine Legende in der NHL und hat die meiste Zeit seiner Karriere bei den Washington Capitals gespielt, seit er 2005 zu den Washington Capitals kam - mit Ausnahme von 2013, als er zu seinem Debütverein Dynamo Moskau zurückkehrte. In all den Jahren gewann er 2018 den Stanley Cup und wurde achtmal in ein erstes All-Star-Team aufgenommen. Der Rest der NHL-Teams veröffentlichte Nachrichten, in denen sie "den Great 8", seinem Spitznamen, gratulierten. Die Liga hat die ganze Saison über auf diesen Moment gewartet.

Er ist für die NHL das, was LeBron James für die NBA ist, der kürzlich einen ähnlichen Meilenstein erreicht hat: fast 40 Jahre alt und immer noch stark. Die Capitals sind mit 49 Siegen und 18 Niederlagen das beste Team der East Conference, und es stehen nur noch fünf Spiele für die Play-offs aus.