Der Präsident von Real Madrid schlug vor, englische Schiedsrichter in den spanischen Fußball zu holen

Florentino Pérez, der Präsident von Real Madrid, hat sich über die Behandlung der Klubs durch die Schiedsrichter beschwert und sogar vorgeschlagen, dass der spanische Verband nach englischen Schiedsrichtern fragen sollte. Rafael Louzán, der kürzlich zum neuen Präsidenten des Königlichen Spanischen Fußballverbands gewählt wurde (und zumindest auf eine Lösung in einem Korruptionsfall im Februar wartet), enthüllte dies in einem Interview in der spanischen TV-Sendung El Chiringuito.

Louzán sagte, dass er vor seiner Wahl ein gutes Verhältnis zu Florentino hatte, aber er beschreibt ihn als "sehr hartnäckig" und sagte ihm sogar, dass die Schiedsrichter Real Madrid schaden und sie viele Titel verlieren lassen. Und der Präsident von Real Madrid schlug ihm sogar vor, Schiedsrichter aus England zu holen.

Pérez hofft, dass Schiedsrichter aus der Premier League außerhalb des Verdachts im Fall Negreira einen Sportskandal um José María Negreira, den ehemaligen Vizepräsidenten der Technischen Schiedsrichterkommission des spanischen Fußballverbandes, unter den Verdacht bringen, zwischen 2000 und 2018 Zahlungen in Höhe von 7,3 Millionen Euro vom FC Barcelona erhalten zu haben.

Der spanische Fußballverband hat die Befugnis, die Regeln der Schiedsrichter zu ändern. Aber wenn man weiß, wie schlecht die Beziehung zwischen Pérez und LaLiga-Präsident Javier Tebas ist, könnte dies auch als eine Möglichkeit für Pérez gesehen werden, Tebas' Macht über den Wettbewerb herauszufordern...