HQ

Der Königliche Spanische Fußballverband (RFEF) hat kürzlich einige turbulente Zeiten durchlebt, mit zwei Rücktritten innerhalb eines Jahres nach der Rubiales-Affäre. Der ehemalige Präsident hatte die Fußballerin Jenni Hermoso nach dem Gewinn der Frauen-Weltmeisterschaft ohne deren Zustimmung auf den Mund geküsst.

Rubiales war auch in andere Skandale verwickelt, darunter die "Supercopa Files". Dabei ging es um einen Vertrag, an dem auch der Fußballer und Geschäftsmann Gerard Piqué beteiligt war, um den spanischen Supercup nach Saudi-Arabien zu verlegen und sicherzustellen, dass Real Madrid und der FC Barcelona jedes Jahr zwei der vier teilnehmenden Mannschaften sind.

Heute wurden Neuwahlen abgehalten, um den RFEF-Präsidenten für die nächsten vier Jahre zu bestimmen. Doch die Kontroversen bleiben bestehen, denn der Sieger, Rafa Louzán, wurde wegen Rechtsbeugung verurteilt.

Louzán, der mit absoluter Mehrheit gewählt wurde, war früher Politiker der konservativen Partei PP und Vorsitzender des Rates von Pontevedra, einer Region in Galicien im Norden Spaniens. Im Jahr 2021 wurde er verurteilt, indem er einen Zuschuss in Höhe von 86.000 Euro für die Sanierung eines Fußballstadions gewährte. Er legte Berufung ein, und die Resolution wird nicht vor Februar bekannt sein. Gelingt es ihm nicht, das Turnier zu gewinnen, müsste er für sieben Jahre gesperrt werden, was bedeutet, dass er nicht in der Lage wäre, dem Fussballverband vorzustehen.

Im Moment ist es Louzán gelungen, das Vertrauen der meisten Territorialverbände zu gewinnen, sowie das von Javier Tebas, dem Präsidenten von LaLiga. Doch seine Position ist noch bis Februar fragwürdig. Sollte er seine Berufung verlieren, wäre er der dritte gesperrte RFEF-Präsident in anderthalb Jahren und würde das internationale Ansehen des spanischen Fußballverbands noch tiefer begraben, nachdem bestätigt wurde, dass Spanien einer der Gastgeber der Weltmeisterschaft 2030 sein wird.