Der NFL-Weihnachtstag fühlte sich wie ein Abschied für Travis Kelce bei den Kansas City Chiefs an

Die NFL-Spiele am Weihnachtstag sorgten für große Nervenkitzel, auch wenn vier der sechs beteiligten Teams bereits aus den Play-offs ausgeschlossen worden waren. Zwei der drei Spiele wurden weltweit auf Netflix gestreamt, wobei das Hauptspiel, zumindest aus sportlicher Sicht, die Detroit Lions gegen Minnesota Vikings, musikalische Darbietungen von Snoop Dogg oder den KPop Demon Hunters enthielt.

In diesem Spiel schieden die Detroit Lions aus den Play-offs aus und verloren mit 23:10 gegen Minnesota, die dritte Niederlage in Folge, die mit ihren Playoff-Hoffnungen endete. Für viele war jedoch das emotionalste Spiel das zwischen den Denver Broncos und den Kansas City Chiefs, das mit 20:13 für die Broncos endete und den Spitzenplatz der AFC belegten.

Die Chiefs, die die Liga in den letzten Jahren dominiert haben, nachdem sie 2020, 2023 und 2024 die Meisterschaft gewonnen und 2021 und 2025 den Super Bowl erreicht hatten, wurden bereits seit 2014 von den Play-offs ausgeschlossen. Es ist eindeutig das Ende einer Ära, und da Patrick Mahomes nach einem Kreuzbandriss letzte Woche ausgefallen ist, richteten sich alle Augen auf Travis Kelce, sein letztes Match in Kansas City des Jahres... und vielleicht sein letztes Spiel mit den Kansas City Chiefs in seinem Stadion, Punkt (sein mögliches letztes Spiel wäre am 4. Januar gegen die Las Vegas Raiders).

Der 36-jährige Tight End erhielt eine längere als übliche Einführung im Arrowhead Stadium, mit seiner Frau Taylor Swift und seiner Mutter anwesend, und nach dem Spiel gingen viele Broncos-Spieler hinzu, um Kelve zu grüßen, darunter auch Denver-Quarterback Bo Nix.

Es lag das Gefühl in der Luft, dass dies die letzte Saison für Kelce hätte sein können, der seine Absicht, in der nächsten Saison weiterzumachen, nie bestätigt hat (aber auch nicht bestätigt hat, ob er in den Ruhestand gehen wird). Wenn es das Ende ist, wird Kelce in den Ruhestand gehen, nachdem er seit 2013 bei den Chiefs gespielt hat, drei Super Bowls gewonnen und viermal in das erste All-Pro-Team berufen wurde.