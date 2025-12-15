Patrick Mahomes reißt sich das Kreuzband ab, als die Kansas City Chiefs es nicht schaffen, die NFL-Playoffs zu erreichen

HQ

Die Kansas City Chiefs erlitten eine weitere Niederlage in der NFL, mit 13:16 gegen die Los Angeles Chargers, und es ist nun sicher, dass sie die Play-offs nicht erreichen werden: Zum ersten Mal seit 2014 werden die Chiefs, das Team, das fünf der letzten sechs Mal den Super Bowl erreicht hatte, nicht in die Playoffs spielen. Es war nahezu unmöglich, da die Chiefs alle ihre verbleibenden Spiele gewinnen mussten (es sind noch drei Spieltage der regulären Saison übrig).

Die schlimmste Nachricht kam jedoch, als Quarterback Patrick Mahomes sich das vordere Kreuzband im linken Knie riss – eine schwere Verletzung, die den Beginn des Niedergangs der Chiefs-Dynastie markieren könnte.

"Ein MRT bestätigte, dass unser Quarterback Patrick Mahomes sich während des heutigen Spiels ein gerissenes Kreuzband im linken Knie zugezogen hat. Patrick und der Club prüfen chirurgische Möglichkeiten", schrieb das Team in einer Stellungnahme.

"Ich will nicht lügen, es tut weh. Aber alles, was wir jetzt tun können, ist, auf Gott zu vertrauen und jeden einzelnen Tag immer wieder anzugreifen. Ich werde stärker denn je zurückkehren", sagte der 30-jährige Quarterback.

Es wird Monate dauern, bis Mahomes sich von diesem Rückschlag erholt hat – die erste ernsthafte Verletzung in der Karriere dessen, was viele Experten als den besten NFL-Spieler aller Zeiten neben Tom Brady prognostizieren... der zufälligerweise auch in seiner neunten NFL-Saison sein Kreuzband riss.

Unterdessen ist die andere Säule des Teams, Travis Kelce, 36 Jahre alt und hatte zuvor angekündigt, nach der Saison eine Entscheidung über seinen Rücktritt zu treffen, die für die Chiefs am 4. Januar vorzeitig enden wird.