Netflix überträgt am Weihnachtstag zwei NFL-Spiele... KPop Demon Hunters trat während der Halbzeit auf

NFL-Spiele am ersten Weihnachtstag zu sehen ist in den USA eine große Tradition, und dank Netflix wird daraus zunehmend eine internationale Tradition. Oder zumindest versuchen sie das, mit einer großen Marketingoffensive, einschließlich der Zusammenarbeit mit Akteuren wie Antoine Griezmann von Atlético Madrid in Netflix Spanien.

In diesem Jahr gibt es am Weihnachtstag zwei reguläre NFL-Spiele, die beide weltweit auf Netflix übertragen werden. Und die gute Nachricht ist, dass die Spiele, wenn Sie ein NFL-Fan sind, zu sehr günstigen Zeiten am Donnerstag, den 25. Dezember, beginnen:



Dallas Cowboys gegen Washington Commanders: 19:00 MET, 18:00 GMT im Vereinigten Königreich



Detroit Lions gegen Minnesota Vikings: 22:30 CET, 21:30 GMT im Vereinigten Königreich



Netflix NFL-Weihnachtsspiel-Darsteller

Neben dem Sport werden die Weihnachtsspiele der NFL auch musikalische Auftritte bieten. Letztes Jahr war es Beyoncé, die während des Weihnachtsspiels auftrat. Fast wie der Super Bow wird es eine große Show mit vielen Überraschungsauftritten, aber wir wissen, dass Snoop Dogg, HUNTR/X und Lainey Wilson während der Halbzeitshow des Spiels Detroit Lions gegen Minnesota Vikings auftreten werden.

Ja, du hast richtig gelesen: HUNTR/X, der Name der fiktiven Band aus dem Netflix-Erfolgsfilm KPop Demon Hunters. Oder anders gesagt: EJAE, Audrey Nuna und Rei Ami, die Sängerinnen hinter der animierten Girlband. Vor dem Abendmatch wird Kelly Clarkson "Underneath the Tree" spielen.

Wirst du die NFL-Netflix-Spiele schauen, selbst wenn es nur wegen der KPop Demon Hunters-Performance ist?