Der New York City-Marathon bricht zwei Rekorde bei den Männern und Frauen

Der New York-City-Marathon endete mit dem knappsten Ergebnis aller Zeiten bei den Männern: Der 34-jährige Kenianer Benson Kipruto überquerte die Ziellinie nur zwei Hundertstelsekunden vor seinem Landsmann, dem 29-jährigen Alexander Mutiso, und beide erhielten die gleiche Zeit von zwei Stunden, acht Minuten und neun Sekunden.

Beide Athleten setzten sich schnell vom Rest des Feldes ab, aber Kipruto, der sich auf den letzten 200 Metern absetzte und jubelnd die Arme in die Höhe stemmte, bemerkte nicht, dass Mutiso in letzter Minute einen Sprint hinlegte, der ihn fast überholte. Ein weiterer Kenianer, Albert Korir, wurde 37 Sekunden später Dritter.

Es ist ein noch knapperes Ergebnis als der Marathon von der Leichtathletik-WM in Tokio, mit einem Unterschied von drei Hundertstelsekunden.

New York-Marathon-Rekord bei den Frauen von Hellen Obiri gebrochen

Bei den Frauen wurde ein Rekord für den NYC-Marathon gebrochen, als die 35-jährige Kenianerin Hellen Obiri in 2:19:51 Stunden ins Ziel kam und damit fast drei Minuten schneller war als der bisherige Rekord von 2:22,31 Stunden, der 2003 von Margaret Okaya aufgestellt wurde.

Der New York City-Marathon 2025 wird auch als letzter Marathon für Eliud Kipchoge in die Geschichte eingehen, der als der größte Marathonläufer der Geschichte gilt und zwischen 2016 und 2020 mit elf Goldmedaillen bei Majors und 2 olympischen Goldmedaillen Weltrekordhalter war. Der Kenianer, der am Mittwoch 41 Jahre alt wird, belegte bei seinem ersten Start beim New York City-Marathon den 17. Platz.

