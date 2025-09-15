Marathon bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio 2025 mit 3 Zentimetersekunden Vorsprung entschieden

HQ

Der Marathon der Männer bei der Leichtathletik-WM 2025 in Tokio wird als einer der spannendsten Marathons aller Zeiten in die Geschichte eingehen, mit einem spektakulären Endspurt zwischen Alphonce Felix Simbu (33 Jahre) aus Tansania und Amanal Petros (30 Jahre) aus Deutschland. Beide erhielten die gleiche Zeit, nämlich 2:09:48.

Simbu überquerte die Ziellinie mit nur 0,03 Sekunden Vorsprung auf Petros, was der geringste Vorsprung aller Zeiten bei einem Marathon bei Weltmeisterschaften ist, und bescherte Tansania seinen ersten Weltmeistertitel, ein Land, das bisher nur zwei Athleten nach Tokio geschickt hat. Zuvor hatte er 2017 Bronze gewonnen.

"Nach 2017 habe ich versucht, eine weitere Medaille zu gewinnen, bin aber daran gescheitert. Letztes Jahr war Paris eine Herausforderung und dieses Jahr habe ich mir gesagt: Ich werde mein Bestes geben. Ich habe verschiedene Arten von Training unter verschiedenen Wetterbedingungen absolviert", erklärte Alphonce Simbu und fügte hinzu, dass sie "als Land eine neue Geschichte geschrieben haben." "Es war mein Traum. Ich bin in Frieden. Es geht um Disziplin, Training und niemals aufzugeben."

Simbu erklärte, dass er es in Paris mit all den Hügeln als Herausforderung empfand, also trainierte er in Tansania auf verschiedenen Untergründen, wobei er die Unterschiede auf sein Training auf Hügeln zurückführte. "Ich hatte viele schwierige Momente während des Rennens, aber ich habe mir gesagt, dass ich niemals aufgeben würde", sagte er über World Athletics.

Petros wurde Zweiter und Iliass Aouani aus Italien gewann Bronze mit 2:09:53 Stunden. "Es war hart. Aber dieses Silber gibt mir Energie und eine größere Motivation, dass ich größere Wettkämpfe gewinnen kann. Ich war mir so sicher, dass ich gewinnen würde, er (Simbu) hat mich überrascht. Er trat wie verrückt. Ich akzeptiere, dass ich heute verloren habe, aber morgen kann ich gewinnen. Heute ist eine Lernerfahrung", sagte Petros, der den Endsprint mit einem 100-m-Sprint verglich.