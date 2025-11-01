Der Klimawandel wird es fast unmöglich machen, Marathon-Weltrekorde zu brechen, sagt eine Studie

HQ

Weltrekorde im Marathon werden aufgrund der durch den Klimawandel verursachten steigenden Temperaturen immer schwerer zu brechen sein, wie eine Studie der NGO Climate Central zeigt. Darin heißt es, dass die optimalen Temperaturen für das Laufen, 4 °C/39 °F für Männer und 10 °C/50 °F für Frauen, bis 2045 bei 86 % der 221 weltweiten Marathons unwahrscheinlicher werden.

"Für die meisten Freizeitläufer sind die Chancen, unter perfekten Bedingungen zu laufen, bereits gering, und für Spitzensportler, die auf Rekordjagd sind, haben steigende Temperaturen Rekordläufe bei einigen Rennen fast unmöglich gemacht", heißt es in der Studie.

Die Studie nennt einige Beispiele: Bei den jüngsten Marathons in Berlin, Tokio und London wurden Temperaturen von über 20 °C gemessen, was für Eliteläufer deutlich über dem Optimum liegt. Tokio wird den stärksten Rückgang in den nächsten 20 Jahren erleiden. Aber das ist jetzt Realität: Sebastian Coe, Präsident von World Athletics, schlug vor, Ausdauerveranstaltungen wie Marathons auf andere Jahreszeiten zu verlegen, um die Athleten vor unsicheren Bedingungen zu schützen.

Weltrekorde im Marathon wurden zuletzt von Kelvin Kiptum in Chicago im Jahr 2023 und Ruth Chepngetich in Chicago im Jahr 2024 gebrochen (obwohl Chepngetich wegen Dopings eine dreijährige Sperre erhielt, wird ihr Rekord nicht übernommen). Viele Experten führen die jüngsten Verbesserungen bei den Zeitrekorden auf die Technologie zurück, aber die Temperatur bleibt eine der Schlüsselbedingungen für die Leistung von Athleten und erhöht das Risiko einer Dehydrierung.