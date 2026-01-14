Der Moment, der den "Anfang vom Ende" von Xabi Alonso bei Real Madrid markierte

HQ

Xabi Alonso verließ Real Madrid diese Woche mit widersprüchlichen Angaben darüber, ob er gefeuert wurde oder freiwillig "im gegenseitigen Einvernehmen" zurückgetreten ist. Die Bewegung überraschte viele: Real Madrid verlor das Finale des spanischen Supercups gegen Barcelona, doch das Ergebnis war knapp, 3:2, und das Team spielte besser, als viele erwartet hatten. Laut Marca war Alonso jedoch schon lange vor dem Spiel am vergangenen Wochenende auf dem Weg.

Das spanische Medium berichtet, dass die Kluft zwischen den Spielern und Alonso hinter verschlossenen Türen offensichtlich war. Alonso war frustriert, weil seine Spieler den Anforderungen nicht gerecht wurden, besonders in Bezug auf taktische Übungen, und sah "schmollende Gesichter, schlechte Einstellung, Flüstereien". Unterdessen waren die Spieler unzufrieden, da Alonsos taktische Einheiten übermäßig anspruchsvoll waren und zu viele Informationen erhielten.

Offenbar äußerte der ehemalige Leverkusener Trainer eines Tages, irgendwann nach dem Clásico im Oktober, bei dem Real Madrid mit 2:1 gewann, aber Vinícius Alonso berühmt seine Wut zeigte, einen Satz, der "eine Wunde im Kader aufriss, die nie heilte": "Ich wusste nicht, dass ich eine Kinderstation trainieren würde!" sagte Xabi Alonso.

Xabi Alonso hat Real Madrid verlassen, und Álvaro Arbeloa wurde aus der Reservemannschaft befördert. Sein erstes Spiel ist heute Abend, ein Achtelfinale der Copa gegen Albacete in der zweiten Liga.