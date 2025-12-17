Der Madrider Formel-1-Kurs hat die FIA-Verifikation bestanden und der Bau läuft planmäßig fort

HQ

Die Arbeiten an Madring, der Formel-1-Strecke in Madrid, gehen voran, wobei derzeit der Bau des Boxenbaus beginnt, ein Gebäude, das die Boxengassen der Teams, die FIA-technischen Bereiche und den exklusiven VIP Paddock Club beherbergen wird. Auf der Strecke selbst wird die erste Asphaltschicht verlegt (aus den drei Schichten, die Motorsportstrecken haben).

Laut Marca hat die FIA kürzlich die Baustelle der neuen urbanen Strecke besucht, die neu gebaute Strecken mit bestehenden Straßenstrecken verbindet. Von den 5.470 Metern des Kurses werden etwa 1.500 Meter öffentliche Straßen Madrids sowie mehrere Straßen des IFEMA, Madrids Messe- und Kongressort, in der Nähe des Flughafens entstehen.

Trotz Gerüchten, dass sich die Bauarbeiten verzögern (laut Berichten aus Italien, die sich über die Aussicht auf eine Verschiebung des Rennens freuen und Emilia-Romagna seinen Platz im Kalender einnehmen würde), hat die Strecke alle FIA-Überprüfungen bestanden und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Bau nicht rechtzeitig zum neuen Großen Preis von Spanien abgeschlossen wird. die am 11. und 13. September 2026 stattfinden wird.

Spanien könnte in Zukunft zwei Formel-1-Grand-Prix haben

2026 wird das letzte Jahr des Vertrags des Barcelona-Kurses, des Circuit de Barcelona-Catalunya in Montmeló, sein, der seit 1991 den Großen Preis von Spanien ausrichtet. Madrid wird bis 2035 als neuer Austragungsort für den Großen Preis von Spanien stattfinden, aber beide Veranstaltungen werden 2026 gleichzeitig stattfinden.

Laut Marca sind die Gespräche über eine Vertragsverlängerung jedoch positiv, und Barcelona könnte auch über 2026 hinaus im Kalender bleiben. Das könnte bedeuten, dass es 2027 drei Formel-1-Rennen auf der Iberischen Halbinsel geben wird: Madrid, Barcelona und Portimao, wie gestern angekündigt wurde.