Die Formel 1 kehrt 2027 und 2028 nach Portugal zurück: Neuer Grand Prix wird im Portimão angekündigt

Die Formel 1 kehrt 2027 und 2028 nach Portugal zurück. Am Dienstag wurde bekannt gegeben, dass mit der portugiesischen Regierung, dem Veranstalter des Großen Preises von Portugal und der Formel 1, eine Rückkehr auf die Portimão-Strecke getroffen wurde, eine Strecke, die in den von der Covid-19-Pandemie geprägten Saisons (2020 und 2021) eine Schlüsselrolle spielte.

Der Algarve International Circuit, der erstmals 2008 eröffnet wurde, war zunächst nicht im offiziellen Formel-1-Kalender in jenem Jahr vertreten, wurde aber als Ersatz für andere wegen der Pandemie abgesagte Rennen ausgewählt, die erstmals im Oktober 2020 stattfanden und 2021 erneut stattfanden. Fahrer und Fans freuten sich über die hügelige Strecke (als "Achterbahn" bezeichnet), besonders Lewis Hamilton, wo er 2020 seinen 92. Grand-Prix-Sieg erzielte und damit Michael Scumachers bisherigen Rekord für die meisten F1-Siege übertraf. Hamilton gewann 2021 erneut.

Portugal hat eine reiche Geschichte mit der Formel 1, wobei das erste Sportwagenrennen bereits 1951 und das erste Formel-1-Rennen 1958 stattfand. Portugal veranstaltete zwischen 1984 und 1996 einen Grand Prix beim Autódromo do Estoril, bei dem Ayrton Senna 1985 berühmt sein erstes Rennen gewann, aber Portugal blieb seit 1996 ohne Grand Prix, mit Ausnahme der beiden "Pandemiejahre".

"Das Interesse und die Nachfrage, einen Formel-1-Grand-Prix auszurichten, sind so hoch wie nie zuvor, daher möchte ich Premierminister Luís Montenegro, dem Minister für Wirtschaft und territorialen Zusammenhalt Portugals, Manuel Castro Almeida, dem Staatssekretär für Tourismus, Handel und Dienstleistungen, Pedro Machado, Präsident von Turismo de Portugal, danken, Carlos Abade, Präsident des Algarve Tourist Board, Andre Gomes und CEO und Vorsitzender des Algarve International Circuit, Jaime Costa, für ihre Unterstützung bei der Rückkehr der Formel 1 nach Portugal", sagte Stefano Domenicali, CEO der Formel 1.

Die Formel 1 kehrt 2027 und 2028 nach Portugal zurück, die Termine sind noch zu bestimmen. Sind Sie begeistert, dass die Formel 1 2027 nach Portugal zurückkehrt?