Der Kreml sagt, der Entwickler S.T.A.L.K.E.R. 2 sei eine Bedrohung für "die Fundamente Russlands"

HQ

Das gefeierte ukrainische Action-Adventure S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl erscheint diese Woche für PlayStation 5 und ist bereits für PC und Xbox Series S/X erhältlich. Wir haben es bei seiner Erstveröffentlichung mit einer begeisterten Rezension bewertet, und seitdem wurde es durch eine Reihe von Updates weiter verbessert.

Man könnte meinen, alle wären zufrieden und glücklich darüber, aber das ist nicht ganz der Fall. PC Gamer berichtet, dass Russland entschieden hat, dass das Spiel eine Bedrohung für "die Grundlagen der verfassungsmäßigen Ordnung, der Verteidigungsfähigkeiten und der Sicherheit Russlands darstellt." Unter anderem sind sie empört über die Dreistigkeit des Studios, "Russland als 'Aggressorstaat'" zu sehen, und infolgedessen wurde der Entwickler GSC Game World auf die Liste der unerwünschten Organisationen der russischen Regierung gesetzt. Das macht es effektiv zu einer Straftat, überhaupt etwas mit ihnen zu tun zu haben.

Wie unzählige andere ukrainische Studios wurde der Entwickler stark vom russischen Krieg gegen das Land betroffen, was dazu führte, dass er gezwungen war, das Land zu verlassen (sie sind jetzt hauptsächlich in Prag ansässig), Mitarbeiter Familienmitglieder verloren und ein Kollege in der Nähe von Bakhmut getötet wurde. Das Studio hat auf verschiedene Weise versucht, die Ukraine zu unterstützen und die Spieler dazu ermutigt, dasselbe zu tun.

Derzeit gibt es 30 % Rabatt auf S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl auf Steam, und hoffentlich können wir uns auf etwas Ähnliches für PlayStation und Xbox während Black Friday freuen. Eine goldene Gelegenheit, ein großartiges Spiel zu ergattern und gleichzeitig die Ukraine zu unterstützen.