GSC Game World hat eine unglaubliche Geschichte in der neuen S.T.A.L.K.E.R. 2-Doku zu erzählen

Wir haben schon "The Making of"-Dokumentationen gesehen, obwohl es normalerweise nicht viel Spektakuläres zu erzählen gibt, was oft dazu führt, dass das Filmteam versucht, ein Drama mit klassischen Reality-Show-Techniken zu erfinden. Aber... der Dokumentarfilm The War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2 fällt nicht in die letztere Kategorie.

Stattdessen haben wir es hier mit einer der dramatischsten Entwicklungsgeschichten zu tun, die wir je gesehen haben. Als ob eine Pandemie, Cyberangriffe, der Umzug eines ganzen Studios in ein anderes Land und mehr nicht genug wären, ist auch der ukrainische Entwickler GSC Game Worlds natürlich auch noch von Russlands sinnlosem Krieg betroffen.

Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche Reise, auf die wir in einer Zusammenarbeit zwischen Microsoft und GSC Game World gehen. Für die rund 500 Mitarbeiter des Entwicklers und alle ukrainischen Gamer ist das Spiel zu etwas viel mehr geworden: eine Art Symbol für den Widerstand gegen böse Mächte, das Überleben und den Beweis, dass das Land auch in den härtesten Zeiten leben und liefern kann.

Mariia Grygorovych ist die Creative Director des Spiels und sagt in der Pressemitteilung:

"Persönlich gesehen ist S.T.A.L.K.E.R. 2 das größte und komplexeste Videospiel in meinem Leben. Es war von Anfang an ehrgeizig, erwies sich aber als ultimative Herausforderung für sich. Es ist extrem wichtig und extrem persönlich, und es ist ein Spiel, das unter den stressigsten Umständen gemacht wurde. Dazu gehören die Pandemie, Umsiedlungen, Cyberangriffe und vor allem der Krieg, der unsere Heimat zerreißt.

Ich wünschte, der Krieg hätte nie stattgefunden. Ich wünschte, das alles wäre nie passiert. Aber das tat es. Und wir sind dankbar für die Möglichkeit, all dies mit der Welt zu teilen, denn die Welt sollte es wissen. Das sind wir. Das ist unsere Geschichte."

Schauen Sie sich die 90-minütige Dokumentation unten an, wir versprechen, dass die Zeit gut investiert ist.