Der ehemalige Trainer von West Ham und Real Madrid, Julen Lopetegui, wurde von der katarischen Nationalmannschaft verpflichtet

Julen Lopetegui, spanischer Fußballtrainer und ehemaliger Torhüter, der in der Vergangenheit als Trainer für die spanische Nationalmannschaft, Real Madrid, Sevilla, Wolverhampton Wanderers und zuletzt West Ham United tätig war, hat in Katar einen neuen Platz gefunden. Der 58-Jährige wurde vom katarischen Fußballverband für die katarische Nationalmannschaft bis 2027 verpflichtet.

Seine Aufgabe? Verbessern Sie eine Mannschaft, die 2022 zum Gastgeberland mit den schlechtesten Ergebnissen in der Geschichte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft wurde: Sie qualifizierte sich als Gastgeber, verlor aber in der Gruppenphase jedes Spiel (gegen Ecuador, Senegal und die Niederlande) und erzielte nur ein Tor. Sein Debüt gibt er am 5. Juni im Spiel gegen den Iran im Rahmen der Qualifikation für die WM 2026. Sie müssen auf dem dritten oder vierten Platz ihrer Gruppe bleiben, um an den Playoffs teilnehmen zu können.

Das größere Format mit 48 statt der üblichen 32 Mannschaften gibt Katar mehr Chancen, sich im Sommer nächsten Jahres für die WM zu qualifizieren.

Lopetegui wurde im Januar dieses Jahres von West Ham nach einer Reihe miserabler Ergebnisse entlassen. Sein Nachfolger Graham Potter konnte die Situation nicht wenden, aber West Ham wird den Abstieg vermeiden, mit 15 Punkten Vorsprung auf die letzten drei Plätze, vor Ipswich mit 21 Punkten.