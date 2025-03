Neuseeland qualifiziert sich zum dritten Mal in der Geschichte für die Weltmeisterschaft

HQ

Neuseeland ist neben Gastgeber USA, Mexiko und Kanada sowie Japan das fünfte Team, das für die Weltmeisterschaft 2026 bestätigt wurde. Es ist nach Spanien 1982 und Südafrika 2010 erst die dritte WM-Teilnahme, an der das Land teilnimmt. In beiden Fällen kam Neuseeland nicht über die Gruppenphase hinaus und hat noch kein Spiel gewonnen. Jetzt ist es jedoch an der Zeit zu feiern, denn sie besiegten Neukaledonien und belegten den ersten Platz in der ozeanischen Qualifikationsphase. Das Spiel endete 3:0, trotz der frühen Verletzung von Chris Wood, dem bemerkenswertesten Nationalspieler, der für Nottingham Forest in der Premier League spielt.

Die Weltmeisterschaft 2026 wird eine erweiterte Ausgabe sein, mit 48 Mannschaften statt der üblichen 32. Dadurch erhielt die OFC (Ozeanien) mindestens zwei Plätze für die Weltmeisterschaft, darunter einen garantierten Platz für das Land, das die OFC-Qualifikationsphase gewonnen hat. Das ist eine Abwechslung zum üblichen Verfahren, bei dem früher nur ein Platz für die OFC-Nationen vergeben wurde, die dann in einem Play-off gegen eine CONCACAF-Nation antreten mussten.

Letztes Jahr verlor Neuseeland gegen Costa Rica. Aber für die Ausgabe 2026, bei der dem besten Team in der OFC-Qualifikation ein direkter Platz garantiert ist, nutzte Neuseeland die Chance und schlug Tahiti, Vanautu und Samoa in der Gruppenphase sowie Fidschi und Neukaledonien in der Endrunde. Und für die Ausgabe 2030, wenn sie tatsächlich auf 64 Mannschaften ausgeweitet wird, haben sie gute Chancen, sich einen weiteren Platz bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in Spanien, Portugal und Marokko zu sichern.