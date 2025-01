Graham Potter wird von West Ham als neuer Trainer bestätigt und löst Lopetegui ab

HQ

Julen Lopetegui ist nicht mehr Trainer von West Ham United. Der spanische Trainer, der früher in der spanischen Nationalmannschaft, bei Sevilla, Wolverhampton und Real Madrid spielte, kam im Mai 2024 zum Londoner Klub, stand aber einen Großteil seiner Amtszeit am Rande der Klippe.

Das Fass zum Überlaufen brachten zwei Niederlagen gegen Liverpool (0:5) und Manchester City (1:4), so dass der Klub mit nur einem Sieg in den letzten fünf Spielen auf dem 14. Platz der Premier League blieb. "Die erste Hälfte der Saison 2024/25 hat nicht den Ambitionen des Vereins entsprochen, und der Verein hat daher Maßnahmen ergriffen, die seinen Zielen entsprechen", sagte West Ham in einer Erklärung. "Der Vorstand dankt Julen und seinen Mitarbeitern für die harte Arbeit während ihrer Zeit bei den Hammers und wünscht ihnen viel Erfolg für die Zukunft."

Der Klub nahm sich Zeit, um zu diskutieren und sofort nach der Entlassung von Lopetegui einen Ersatz parat zu haben, da West Ham kein Spiel unter der Woche hatte (diese Woche fand die erste Halbzeit des Carabao Cup-Halbfinales statt).

Und der Auserwählte war Graham Potter, der zuvor für Brighton und Chelsea spielte, sowie der schwedische Klub Östersund, der für den Rest der Saison und zwei weitere Jahre verpflichtet wurde. "Ich freue mich, hier zu sein. Es war mir wichtig, dass ich gewartet habe, bis ein Job kommt, den ich für richtig halte, und dass ich auch der richtige für den Club bin, dem ich beitrete", sagte Potter, der es als einen "riesigen Club im Herzen Londons, mit einer enormen Fangemeinde aus der ganzen Welt, beschreibt. über den Sieg in der Conference League 2023: "Eine europäische Trophäe gewinnt man nicht durch Zufall - dafür muss es bei einem Fußballverein ein gutes Fundament geben."