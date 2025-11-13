Wie sich die Ereignisse am 13. November 2015 im Stade de France entwickelten: Lob für die Kameradschaft zwischen französischen und deutschen Spielern

HQ

Heute jähren sich zum zehnten Mal die Terroranschläge vom 13. November 2015 in Paris, eine Serie koordinierter Anschläge, die in der Nähe des Stade de France begannen, bei denen drei Attentäter das Stadion nicht betreten konnten und in der Nähe Bombenwesten zündeten. In diesem Augenblick fand ein Freundschaftsspiel zwischen Frankreich und Deutschland statt, und das Spiel ging wie gewohnt weiter, während sich im Rest der Stadt der Terror entfaltete.

Philippe Tournon, Pressechef der französischen Nationalmannschaft von 1983 bis 2006 und von 2010 bis 2018, sprach mit RMC Sport über den Verlauf dieser Nacht, die Wirksamkeit der Sicherheitsvorkehrungen, das Fehlen einer größeren Panik unter den Zuschauern (die während des Spiels von den Ereignissen erfuhren, indem sie ihre Handys lasen, während die Spieler und die meisten Mitarbeiter nichts davon wussten) und die Kameradschaft zwischen französischen und deutschen Spielern.

"Da sich viele der Spieler gut kannten, in denselben Klubs zusammengespielt hatten und sich mehrmals bei Spielen zwischen Frankreich und Deutschland getroffen hatten, entwickelte sich ein echtes Kameradschaftsgefühl, und einige blieben für eine lange Zeit. Sie fingen an, sich im Stehen zu unterhalten, dann setzten sie sich an der Wand entlang auf den Boden. Wir brachten ihnen Sandwiches, ein kleines Bier, eine Limonade und sie unterhielten sich", erzählte Tournon.

Franzosen und deutsche Spieler halfen sich in der schwierigen Nacht gegenseitig

Da das Stadion von der Polizei abgesperrt wurde, durfte niemand das Stadion verlassen. Die Spieler beider Mannschaften informierten sich in den Tunneln und Lounges über den Fernseher über das Geschehen. Die Deutschen wollten sofort mit dem Flugzeug abreisen, konnten aber nicht so schnell ein Flugzeug buchen, so dass es Didier Deschamps (französischer Cheftrainer, damals wie heute) war, der die Entscheidung traf, dass niemand aus der Mannschaft das Stadion verlassen würde, bis die Deutschen sicher zum Flughafen Le Bourget kommen würden.

"Alle waren tief betroffen und blieben für scheinbar endlose Minuten stehen, ihre Augen auf die Fernsehbildschirme gerichtet, die uns mit kataklysmischen Bildern bombardierten", sagte Tournon. Die Schwester von Antoine Griezmann entkam sicher aus dem Bataclan-Konzert, aber Lassana Diarras Cousine starb bei den Angriffen. Trotzdem bestritten sie alle drei Tage später ein weiteres Freundschaftsspiel in England.

"Die Sicherheitsvorkehrungen waren effektiv, und das verdient Lob"

Bis zum Schlusspfiff wusste niemand auf dem Platz, was vor sich ging. Deschamps wurde in der Halbzeitpause kurz über "Unruhen" informiert, sie konnten sehen, wie Präsident François Hollande vorzeitig ging, und die Zuschauer schauten auf ihre Handys, so dass sie vermuteten, dass etwas passiert war. "Ich verließ meinen Platz, um mich Frédéric Calange, dem Reporter von TF1, anzuschließen, der für die Interviews nach dem Spiel verantwortlich war. Und da war Frédéric verzweifelt. Er sagte mir: "Sobald der Schlusspfiff ertönt, gehen wir in die Sonderberichterstattung, wir verabschieden uns. In Paris gibt es Dutzende von Toten."

"Dies ist eine Gelegenheit zu sagen, dass das unbestreitbar dramatische Ereignis perfekt und ohne Panik gemanagt wurde. Der Präsident der Republik ging, die Menschen wussten über ihre Handys über die Situation Bescheid, und es gab keine größere Panik. Beim Verlassen des Stadions war es unmöglich, das Stade de France zu verlassen, da der Bereich abgesperrt war. Alle gingen auf den Platz. Die Sicherheitsvorkehrungen waren effektiv, und das verdient Lob."

Ist es angemessen, zehn Jahre später am selben Tag ein weiteres Fußballspiel zu veranstalten?

Genau ein Jahr später findet ein weiteres Fußballspiel im Stadion statt. Frankreich könnte sich mit einem Sieg in der Ukraine die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2026 sichern. Der Kapitän Kylian Mbappé sagte, dass sie den Opfern und denen, die körperlich oder psychisch betroffen waren, Tribut zollen werden.

Auf die Frage, ob ein Spiel nicht zehn Jahre später stattfinden sollte, meint Tournon, dass "wir keine Daten heiligen oder uns mit vergangenen Ereignissen aufhalten dürfen". "Wenn wir jedes Datum denjenigen heilig machen, die bereits Tragödien verursacht haben, wird es schwierig sein, sich an den Kalender zu halten. Bei allem Respekt, den ich für meine korsischen Freunde und für den 5. Mai, das Datum der Furiani-Katastrophe, habe, dürfen wir nicht vergessen, wir müssen uns erinnern, aber wir dürfen keine Daten heiligen oder uns mit vergangenen Ereignissen aufhalten. Das ist meine Sichtweise, aber ich respektiere alle anderen Meinungen."