Jimmy Cabot, ein ehemaliger französischer Fußballer von Lens und Lorient, der im Dezember 2024 nach einer schweren Knieverletzung im Oktober 2022 zurücktreten musste, war sehr kritisch, als Paul Pogba am Sonntag mit dem Globe Soccer Award für das "Comeback des Jahres" ausgezeichnet wurde.

Pogba kehrte Ende 2025 in den Wettbewerb zurück, nachdem er seit seinem positiven Testosterontest im September 2023, als er für Juventus spielte, nicht mehr gespielt hatte. Der französische Nationalspieler, Weltmeister 2022, erhielt vom italienischen Anti-Doping-Nationaltribunal eine 18-monatige Sperre (von einem vierjährigen Verbot durch den Sportgerichtshof reduziert) und spielt nun für Monaco.

Cabot, der aus Erfahrung weiß, wie es ist, wegen Verletzungen nicht spielen zu können, äußerte sich sehr kritisch gegenüber der Auszeichnung: "Matthieu Udol, 4 gerissene Kreuzband, kehrt zur Pause mit RCL in die Startelf der ersten Mannschaft der Ligue 1 zurück. Bentaleb, Herzstillstand, mehrere Monate entfernt, kehrt aufs Feld zurück und erzielt für den Sieg von LOSC. Pogba wegen Doping gesperrt: Trophäe."

Cabot hält es für cinek, einem Spieler eine Auszeichnung zu geben, der nur deshalb ein "Comeback" hatte, weil er wegen Doping gesperrt wurde. Pogba hielt immer daran fest, dass das Positive zufällig war, dass er "niemals wissentlich oder absichtlich" Drogen konsumieren würde und dass er immer mit Integrität spielte. Was denkst du?