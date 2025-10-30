Paul Pogbas Rückkehr in den Fußball wird "in ein paar Wochen" erfolgen, aber Monacos Trainer dämpft die Erwartungen.

HQ

Paul Pogba beendete Anfang des Jahres seine 18-monatige Sperre. Der 32-jährige Franzose wurde vom italienischen Anti-Doping-Nationaltribunal wegen eines positiven Testosteronspiegels im September 2023 gesperrt. Ursprünglich sollte die Sperre vier Jahre betragen, obwohl sie später vom Sportschiedsgericht reduziert wurde.

Pogba, der früher bei Manchester United und Juventus Turin spielte, unterschrieb im Juni bei Monaco, aber eine Oberschenkelverletzung verzögerte seine lang erwartete Rückkehr um einige weitere Monate. Laut Monacos Trainer Sebastien Pocognoli erholt sich Pogba jedoch und könnte "in den kommenden Wochen" sein Debüt für Monaco geben und nach zwei Jahren wieder in den Fußball zurückkehren.

Er stellt jedoch die Erwartungshaltung an den Spieler: "Wir müssen ihn nach dem Spieler beurteilen, der er jetzt ist. Der Paul von Manchester United oder seine erste Ära bei Juventus, und das gilt für jeden Spieler, das war vor ein paar Jahren. Jeder Spieler entwickelt sich weiter; Wir werden ihn danach beurteilen müssen, was er jetzt ist, angesichts seiner Herkunft und seines Alters.

Er hat immer noch die Technik, von der wir wissen, dass sie sie hat, und das Tempo der Spiele wird uns einen Einblick geben. Sein Hintergrund ist ein anderer als vor 10 Jahren. Es liegt an mir, seine Qualitäten und das Potenzial, das er gerade hat, zu fördern. Und ich hoffe, dass ich das Beste daraus machen kann."

In seiner Karriere verhalf Pogba Juventus zu vier Meistertiteln in Folge und zum Einzug in das Champions-League-Finale. Mit Manchester United gewann er die Europa League. Er stand auch im Kader, der die Weltmeisterschaft 2018 gewann, wurde aber seit 2022 nicht mehr von Frankreich nominiert. Monaco belegt derzeit den zweiten Platz in der Ligue 1, einen Punkt hinter PSG.