Dubous vs Parker und Beterbiev vs Bivol sind die Höhepunkte einer Nacht, die man an diesem Samstag für Boxfans nicht verpassen sollte Daniel Dubois wird seinen IBF-Titel im Schwergewicht verteidigen, und Artur Beterbiev und Dmitry Bivol kämpfen um den unangefochtenen Titel im Halbschwergewicht.

HQ Daniel Dubois wird seinen IBF-Titelverteidiger im Schwergewicht am kommenden Samstag, den 22. Februar, verteidigen. Der 27-jährige britische Boxer mit einer Bilanz von 22:2 (nur zwei Niederlagen und 21 dieser Siege durch K.o.) wird zum ersten Mal seit September 2024 wieder in den Ring steigen und gegen den Australier Joseph Parker (35-3) antreten, der von 2016 bis 2018 den WBO-Schwergewichtstitel hielt, aber 2024 nur einmal gekämpft hat. gegen Zhilei Zhang im März. In Zukunft könnte es für Dubois zu einem Rückkampf gegen Oleksandr Usyk kommen (eine seiner beiden Niederlagen). Wenn Parker gewinnt, hat er die Chance, gegen den ungeschlagenen, unangefochtenen Weltmeister im Schwergewicht anzutreten, der kürzlich Tyson Fury in den Ruhestand gedrängt hat. Der Kampf findet in Saudi-Arabien im Rahmen der Riyash-Saison statt, zusammen mit anderen Boxkämpfen, darunter Artur Beterbiev (40) gegen Dmitry Bivol (34) um den unangefochtenen Titel im Halbschwergewicht. Beim letzten Kampf besiegte der noch ungeschlagene Beterbiev Bivol. So können Sie Dubois-Parker und Beterbiev-Bivol 2 live sehen Sky Sports nennt es möglicherweise "die größte Karte in der Geschichte des Boxens". Natürlich möchte Sky Sports, dass Sie 19,95 £ / 24,95 € für die Veranstaltung an der Sky Sports Box Office bezahlen. Eine weitere Möglichkeit, es live zu sehen, ist auf DAZN Pay-Per-View, zum gleichen Preis, 19,95 £ oder 24,95 €. Es wird erwartet, dass Dubois und Parker zwischen 21 und 22 Uhr GMT (britische Zeit, eine Stunde weniger in mitteleuropäischer Zeit) und Beterbiev und Bivol direkt danach stattfinden werden.