Der beschämende Rekord, den Liverpool in der Premier-League-Geschichte nach der Niederlage gegen Wolves übertraf

Liverpool erlitt eine weitere überraschende Niederlage und verlor am Dienstagabend mit 1:2 gegen Wolverhampton Wanderers, im Rahmen des Premier-League-Spieltags unter der Woche, als Mittelfeldspieler André Alisson Becker in der 94. Minute überraschte und auf 2:1 erhöhte.

Dieses Tor, das in der Nachspielzeit kassiert wurde, bedeutet, dass Liverpool zum fünften Mal ein Premier-League-Spiel mit einem Tor in der Nachspielzeit verliert – die meisten Spiele, die ein Premier-League-Team auf diese Weise in der Geschichte verloren hat (mit noch acht ausstehenden Spielen in dieser Saison). So verloren sie gegen Manchester City, Bournemouth, Chelsea und Crystal Palace.

Ebenso kassierten sie in dieser Saison in der Nachspielzeit Ausgleichstreffer gegen Fulham und Leeds United. Neun Punkte wurden in den letzten Minuten, manchmal auch in Sekunden eines Spiels, verloren. Wenn Liverpool diese Tore vermieden und diese Punkte gewonnen hätte, könnten sie wirklich um den Titel kämpfen (mit 57 statt 48 Punkten wären sie Dritter), und nun könnte Liverpool nächste Saison einen Champions-League-Platz verlieren.

Die Wolves, die nach nur drei Siegen in dieser Saison fast sicher absteigen werden, befinden sich in einer überraschend guten Serie, unmittelbar nach einem 2:0-Sieg gegen das damals Drittplatzierte Aston Villa und einem 2:2-Unentschieden gegen Tabellenführer Arsenal. Tatsächlich wurde auch das Unentschieden gegen Arsenal am 18. Februar mit einem Tor in der Nachspielzeit in der 94. Minute verdient...

Als nächstes für Wölfe... ist ein weiteres Spiel gegen Liverpool an diesem Freitag im Achtelfinale des FA Cups. Kann Liverpool aus seinen Fehlern lernen, um eine weitere Niederlage zu verhindern?