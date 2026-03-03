FA Cup Achtelfinale: Zeiten für alle Spiele an diesem Wochenende und für alle Premier-League-Teams

HQ

Dies ist eine arbeitsreiche Woche für den englischen Fußball: Direkt nach der 29. Runde der Premier League, die zwischen Dienstag und Donnerstag stattfindet, findet die fünfte Runde des FA Cups (Achtelfinale) von Freitag bis Montag, vom 6. bis 9. März, statt.

In dieser Runde gibt es mehrere Duelle gegen Premier-League-Teams, beginnend mit einer Wiederholung desselben Duells vom Montag, Wolves gegen Liverpool. Weitere Premier-League-Vereine in der fünften Runde des FA Cups sind Arsenal (gegen Mansfield Town), Chelsea (gegen Wrexham), Newcastle gegen Manchester City, Leeds United (gegen Norwich City), Fulham (gegen Southampton) und West Ham gegen Brentford.

Datum und Uhrzeit aller FA-Cup-Spiele in der fünften Runde

Freitag, 6. März



Wolves gegen Liverpool – 20:00 GMT / 21:00 MEZ



Samstag, 7. März



Mansfield Town gegen Arsenal — 12:15 GMT / 13:15 MEZ



Wrexham gegen Chelsea — 17:45 GMT / 18:45 MEZ



Newcastle United gegen Manchester City — 20:00 GMT / 21:00 MEZ



Sonntag, 8. März



Fulham gegen Southampton — 12:00 GMT / 13:00 MEZ



Port Vale oder Bristol City gegen Sunderland — 13:30 GMT / 14:30 MEZ



Leeds United gegen Norwich City — 16:30 GMT / 17:30 MEZ



Montag, 9. März



West Ham gegen Brentford – 19:30 GMT / 20:30 MEZ



Letztes Jahr überraschte Crystal Palace, bereits ausgeschieden, Liverpool im FA-Cup-Finale. Glaubst du, wir werden in dieser Runde beim FA Cup noch andere "Riesenkiller" sehen?