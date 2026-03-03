FA Cup Achtelfinale: Zeiten für alle Spiele an diesem Wochenende und für alle Premier-League-Teams
Dies sind die FA-Cup-Spiele an diesem Wochenende, direkt nach der 29. Runde der Premier League Mitte der Woche.
Dies ist eine arbeitsreiche Woche für den englischen Fußball: Direkt nach der 29. Runde der Premier League, die zwischen Dienstag und Donnerstag stattfindet, findet die fünfte Runde des FA Cups (Achtelfinale) von Freitag bis Montag, vom 6. bis 9. März, statt.
In dieser Runde gibt es mehrere Duelle gegen Premier-League-Teams, beginnend mit einer Wiederholung desselben Duells vom Montag, Wolves gegen Liverpool. Weitere Premier-League-Vereine in der fünften Runde des FA Cups sind Arsenal (gegen Mansfield Town), Chelsea (gegen Wrexham), Newcastle gegen Manchester City, Leeds United (gegen Norwich City), Fulham (gegen Southampton) und West Ham gegen Brentford.
Datum und Uhrzeit aller FA-Cup-Spiele in der fünften Runde
Freitag, 6. März
- Wolves gegen Liverpool – 20:00 GMT / 21:00 MEZ
Samstag, 7. März
- Mansfield Town gegen Arsenal — 12:15 GMT / 13:15 MEZ
- Wrexham gegen Chelsea — 17:45 GMT / 18:45 MEZ
- Newcastle United gegen Manchester City — 20:00 GMT / 21:00 MEZ
Sonntag, 8. März
- Fulham gegen Southampton — 12:00 GMT / 13:00 MEZ
- Port Vale oder Bristol City gegen Sunderland — 13:30 GMT / 14:30 MEZ
- Leeds United gegen Norwich City — 16:30 GMT / 17:30 MEZ
Montag, 9. März
- West Ham gegen Brentford – 19:30 GMT / 20:30 MEZ
Letztes Jahr überraschte Crystal Palace, bereits ausgeschieden, Liverpool im FA-Cup-Finale. Glaubst du, wir werden in dieser Runde beim FA Cup noch andere "Riesenkiller" sehen?