Der beliebte Content Creator Ibai Llanos kündigt seinen eigenen Fußballverein in der vierten katalanischen Liga an

Ibai Llanos, einer der beliebtesten Streamer in der spanischsprachigen Welt und mit seinem "Veladas ", einem Amateurbox-Event unter Influencern, aller Zeiten Twitch-Spitzenreiter, wagt sich nun in den Amateurfußball. Er ist zwar auch für den "Fantasy"-Fußballwettbewerb Kings League bekannt, den er zusammen mit der Barça-Legende Gerard Piqué gegründet hat, aber dieser ist anders: ein katalanischer Viertligist namens Ronin FC.

Llanos, mit fast 20 Millionen Followern auf Twitch, kündigte das Team vor einer Weile an, und die Fans teilten Ideen für den Namen. Er entschied sich schließlich für Ronin, das Wort für Samurai ohne Meister. Die ersten Spieler und Trainer stehen fest und werden in der Quarta Catalana antreten, der vierten Liga in Katalonien und der zehnten landesweiten Liga in Spanien.

Der beliebte Influencer, alleiniger Eigentümer des Clubs, ohne weitere Investoren, hat bestätigt, dass die Tickets für jedes Spiel kostenlos sein werden, obwohl noch nicht bestätigt wurde, wo sie spielen werden, noch keiner ihrer Spieler. Sie sind noch auf der Suche nach Spielern für ihr Debütspiel, das für den 21. September gegen Vallirana geplant ist. Das Ziel davon ist es, Inhalte zu erstellen, aber es wurde nicht bestätigt, ob er ihre Spiele kostenlos auf Twitch streamen darf.