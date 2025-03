Kings League kommt nächste Woche nach Frankreich: Was ihr über diesen speziellen Fußballwettbewerb auf Twitch wissen müsst

HQ

Kings League, der 2023 in Spanien ins Leben gerufene Fußballwettbewerb mit sieben Spielern, der vom ehemaligen Spieler Gerard Piqué ins Leben gerufen wurde, mit besonderen Regeln, einer kürzeren Dauer und einem Schwerpunkt auf Unterhaltung - mit "Geheimwaffen" -, gespielt von hauptsächlich Amateurspielern, mit Streamern und ehemaligen (und manchmal aktuellen Spielern) als Teambesitzern, hatte einen großen Erfolg und wurde live auf Twitch gestreamt. Seitdem wurden die Wettbewerbe international exportiert: nach Mittel- und Südamerika (als Kings League Americas), nach Italien, nach Brasilien und jetzt auch nach Frankreich.

Kings League France wurde vor zwei Wochen bekannt gegeben, und am 24. März fand ein Draft von acht Teams statt. Eines davon, 360 Nation, wird den Spielern von Real Madrid, Barça und Milan, Aurélien Tchouaméni, Jules Koundé und Mike Maignan, gehören. Die meisten werden Streamern wie Squeezie, Kameto, Pfut oder Michou gehören oder einer Mischung aus Internet-Persönlichkeiten und "echten" Fußballfiguren, die in diesem bei jungen Leuten beliebten Wettbewerb ein lukratives Unterfangen finden.

Der Wettbewerb beginnt am 6. April in Frankreich mit einem Ligaformat, gefolgt von Play-offs und der Möglichkeit, die Kings World Cup zu spielen. Piqué selbst reiste nach Paris, um anzukündigen, dass die zweite Ausgabe der Kings World Cup (mit Mannschaften aus allen Ligen) vom 1. bis 15. Juni in Frankreich stattfinden wird.

Auf diese Weise wird es eine Möglichkeit sein, das Interesse des Wettbewerbs in Frankreich zu steigern, nachdem die letztjährige Ausgabe in Mexiko stattfand, wo Porcinos, das Team des beliebten Streamers Ibai Llanos, zum ersten World Kings Cup-Champion gekrönt wurde.

Die Popularität der Kings League mag in Spanien nach dem Schock des ersten Jahres, als das Camp Nou in Barcelona für das Final Four ausverkauft war, ein wenig nachgelassen haben, aber sie wächst weiter. Es gibt auch einen Frauenwettbewerb, Queens League, derzeit nur in Spanien und Amerika. Und mit weiteren prominenten Persönlichkeiten - wie Lamine Yamal, der Besitzer eines Clubs sein wird, der am 31. März bekannt gegeben wird - sieht die Zukunft rosig aus. Letzte Woche spielte zum ersten Mal ein aktiver Spieler - Pablo Maffeo aus Mallorca - in einem Kings League Spiel...