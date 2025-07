La Velada 5 und Ibai Llanos brechen Twitch-Rekorde als meistgesehener Stream aller Zeiten

HQ

Das Amateurbox-Event zwischen spanischen und lateinamerikanischen Streamern und Influencern, La Velada del Año , brach erneut Zuschauerrekorde auf Twitch. Der Livestream erreichte einen Spitzenwert von 9.334.179 Zuschauern auf dem persönlichen Twitch-Kanal von Ibai Llanos und verbesserte damit den Rekord der letztjährigen Ausgabe von 3.846.256 Zuschauern zur gleichen Zeit deutlich (via StreamsCharts).

Ibai bricht mit diesem Event, das bereits zum fünften Mal stattfindet, jedes Jahr einen neuen Rekord für Zuschauer in der Spitze: Der Streamer, der die zweitgrößten Zuschauerzahlen aller Zeiten erzielte, ist The Grefg mit 2.470 Millionen.

Das Event half auch Twitch als Ganzes, 14.078.025 Spitzenzuschauer zu erreichen. Nur YouTube hatte am 5. Januar, dem Tag der ASEAN-Meisterschaft 2024, größere Live-Zuschauerzahlen (19,6 Millionen Zuschauer).

Die durchschnittliche Zuschauerzahl der Veranstaltung, die fast sechseinhalb Stunden dauerte, betrug 6 Millionen Zuschauer. Obwohl ironischerweise die Zahlen in den letzten Boxkämpfen zurückgingen (der Hauptkampf, der Kampf zwischen The Grefg und Westcol, war der Kampf mit den wenigsten Zuschauern des Abends), multiplizierte das Event die Spitzenzahl der gleichzeitigen Zuschauer aus dem letzten Jahr um das Dreifache und nannte Ibai mit 19,69 Millionen Followern als den meistgefolgten Twitch-Streamer. Er übertraf Ninja (19.14).

Durchschnittlich 6 Millionen Menschen, plus 80.000, die das Estadio de la Cartuja in Sevilla besuchten, um live die Kämpfe zwischen beliebten Streamern der spanischsprachigen Community wie Perxitaa vs. Gaspi, Abby vs. Roro, Viruzz vs. Tomás Maazza oder den Bodybuildern Andoni Fitness vs. Carlos Belcast zu erleben.