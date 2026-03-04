Denshattack! Erscheint am 17. Juni für Nintendo Switch 2, PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X

HQ

Denshattack! ist ein ziemlich einzigartiges Spiel, aber auf eine gute Art. Man steuert einen Zug, driftet und rast durch Umgebungen mit einer sehr originellen Ästhetik, begleitet von einem wirklich interessanten Soundtrack – eine echte Hommage an die Dreamcast-Ära. Das Ziel der Spieler ist es, die besten Zugführer Japans zu werden und in verrückten Zugkämpfen anzutreten. Es bietet 50 spannende Level in ganz Japan, in denen du gegen eine Vielzahl von Rivalen und vielfältigen Missionen antrittst.

Der Hauptkomponist ist Tee Lopes (Sonic Mania, TMNT: Shredder's Revenge), und er wird von weiteren Komponisten wie Ryo Nagamatsu (Splatoon-Serie, Mario Kart-Serie), Richard Jacques (Jet Set Radio-Serie, Marvel's Guardians of the Galaxy), Takenobu Mitsuyoshi (Daytona USA, Sega Rally Championship) und vielen anderen begleitet.

Außerdem ist gestern während Indie World angekündigt eine Demo auf der Nintendo Switch 2 und auf Steam verfügbar, mit der du die ersten vier Level des Spiels ausprobieren kannst. Wenn du mehr erfahren möchtest, schau dir unser Interview mit den Entwicklern an.

Springst du auf den Denshattack-Zug?