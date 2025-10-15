Undercoders sagt: "Denshattack ist ein Liebesbrief an die Dreamcast-Ära"

HQ

Eines der ungewöhnlicheren Spiele, das während der Gamescom im August angekündigt wurde, war Denshattack, ein etwas von Jet Set Radio inspiriertes Spiel, das auf Trickfahren basiert... mit japanischen Zügen. Wenn Sie denken, dass das seltsam klingt, haben Sie absolut Recht.

Es erhielt viel Aufmerksamkeit, und während des BCN Game Fest hatte unser spanischer Redakteur David Caballero die Gelegenheit, mit Regisseur David Jaumandreu zu sprechen. Wir haben die Gelegenheit genutzt, um ihn zu fragen, ob die Inspiration von Arcade-Spielen der späten 90er Jahre und Dreamcast-Titeln wie Crazy Taxi und dem bereits erwähnten Jet Set Radio sowie von Spielen im Stil der Tony-Hawk-Reihe kam. Er antwortete:

"Zu 100 %. 100%. Wir haben uns viel Inspiration von Extremsportspielen wie Tony Hawk und OlliOlli World inspirieren lassen. Aber auch dieses Arcade-Feeling, das man in Spielen bekommt, Sega Arcade Classics viel Jet Set Radio hat einen unglaublichen Einfluss gehabt, sowohl in Bezug auf das Gameplay als auch auf den Stil, wie den visuellen Stil... Hi-Fi-Rausch... Also ja, es gibt eine Mischung, einen Liebesbrief an die Dreamcast-Ära in Bezug auf die Grafik, in Bezug auf das Gameplay, direkt auf die Action, ja, eine große Inspiration dafür."

Da es sich um ein so einzigartiges Konzept handelt, haben wir ihn auch gebeten, uns mehr über das Gameplay zu erzählen. Was kann man wirklich von einem Spiel erwarten, das Züge und Trickfahren kombiniert? Jaumandreu erklärte:

"Es ist also wirklich ein trickbasiertes Gameplay, aber wir definieren das Gameplay irgendwie mit zwei Ebenen. Die erste Ebene des Gameplays besteht also im Grunde darin, das Gelände zu lesen und bis zum Ende durchzukommen. Es geht also darum, das Gleichgewicht zu halten, Entgleisungen zu vermeiden, Hindernissen auszuweichen."

Das soll nicht heißen, dass es nur darum geht, schnell zu fahren, aber anscheinend geht es darum, es mit Stil zu tun:

"Und das ist, als würde man es nicht nur bis zum Ende schaffen, sondern es auch auf eine stilvolle Art und Weise machen. Also Tricks hinzufügen, wie z.B. zu versuchen, die ganze Phase über eine vollständige Kombo zu machen, wie das Maximum deiner Punkte zu erreichen. Das ist also mehr oder weniger das Gameplay, das Sie finden werden... in kürzester Zeit von einem Ort zum anderen zu gelangen, aber auch mit Stil."

Denshattack wird nächstes Jahr für PC, PlayStation und Xbox erscheinen, und wir drücken auch die Daumen für eine Veröffentlichung auf Switch 2. Wir wissen nicht genau, wann es veröffentlicht wird, aber schauen Sie sich das Interview unten an, um weitere Informationen zu erhalten.