Denshattack mischt Tony Hawk mit japanischer Eisenbahnkultur

Was passiert, wenn man Tony Hawk zu gleichen Teilen nimmt, ihn mit Jet Set Radio mischt und die japanische Zugkultur einstreut? Am Ende hast du den totalen, wunderbaren Wahnsinn. Und genau das hat Undercoders mit seinem neuen Spiel Denshattack! getan, das auf der Gamescom vorgestellt wurde. Eine Explosion von Farben, Geschwindigkeit, Stil und Musik.

Das Spiel versetzt dich in eine energiegeladene Welt, in der du nicht nur die Aufgabe hast, einen Zug in Bewegung zu halten, sondern auch Tricks, Drehungen und Combos auszuführen - alles von Schienen-Hopping bis hin zu Wandfahrten. Darüber hinaus gibt es eine vollwertige Geschichte, die sich mit Themen wie Freundschaft, Unterdrückung und Selbstfindung beschäftigt. Es ist die Art von wilder Mischung, die auf dem Papier nicht funktionieren sollte, aber wenn man sich den Trailer ansieht, ist es schwer, sich nicht ein wenig schwindelig zu fühlen.

Die Gründer des Studios, die viel Zeit mit dem Rucksack in Japan verbracht haben, erklärten, dass ihre Liebe zu japanischen Zügen eine zentrale Inspiration war – und ihre Leidenschaft ist ansteckend. Auch die Musik spielt eine Schlüsselrolle, wobei der Komponist Tee Lopes (am besten bekannt für Sonic Mania und Shredder's Revenge) den Soundtrack leitet, zusammen mit anderen Künstlern des Kid Katana-Labels.

Denshattack! wird Anfang nächsten Jahres für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen – ab dem ersten Tag im Game Pass.