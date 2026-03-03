Deadline-Verschiebung? Trump sagt jetzt, die Vereinigten Staaten hätten "praktisch unbegrenzte Versorgung", um "FÜR IMMER" zu kämpfen

HQ

US-Präsident Donald Trump hat gerade gesagt, das amerikanische Militär habe genug Waffen gelagert, um "für immer" Krieg zu führen, während seine Regierung weiterhin die laufende Kampagne gegen den Iran verteidigt. In einem Beitrag auf Truth Social behauptete Trump, es gebe einen "praktisch unbegrenzten Vorrat" an Munition, und erklärte, die Vereinigten Staaten seien "bestückt und bereit, BIG zu gewinnen!!"

Die Kommentare kommen am vierten Tag der Kämpfe nach gemeinsamen US-israelischen Luftangriffen auf den Iran. Trump sagte, die Operation sei ursprünglich auf vier bis fünf Wochen geplant gewesen, fügte aber hinzu, dass der Zeitplan flexibel sei: "Was auch immer nötig ist."

Trump, der im vergangenen Jahr seine zweite Amtszeit begann, hatte darauf angesetzt, neue Kriege zu vermeiden und sich auf die Wirtschaft zu konzentrieren, wobei er oft frühere US-Interventionen im Irak und in Afghanistan kritisierte. Während die meisten Republikaner die Angriffe im Iran unterstützt haben, haben einige prominente Stimmen innerhalb seiner politischen Basis den Umfang und die Dauer des Wahlkampfs infrage gestellt...

Wie er auf Truth Social sagt:

Die Munitionsbestände der Vereinigten Staaten waren auf mittlerem und oberem mittlerem Niveau nie höher oder besser – wie mir heute gesagt wurde, haben wir praktisch einen unbegrenzten Vorrat dieser Waffen. Kriege können "ewig" geführt werden, und zwar sehr erfolgreich, nur mit diesen Vorräten (die besser sind als die besten Waffen anderer Länder!).

Am oberen Ende haben wir ein gutes Vorrat, sind aber nicht dort, wo wir sein wollen. Viel zusätzliche hochwertige Waffen werden für uns in abgelegenen Ländern gelagert. Der schläfrige Joe Biden hat all seine Zeit und das Geld unseres Landes damit verbracht, alles an P.T. Barnum (Zelenskyj!) aus der Ukraine zu geben. Hunderte von Milliarden Dollar.

Und obwohl er so viel von der super hochwertigen Ausstattung (KOSTENLOS!) weggegeben hat, hat er sie nicht ersetzt. Glücklicherweise habe ich das Militär in meiner ersten Amtszeit wieder aufgebaut und tue das weiterhin. Die Vereinigten Staaten sind bestückt und bereit zu gewinnen, BIG!! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit für diese Angelegenheit. Präsident DONALD J. TRUMP