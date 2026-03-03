4. Tag des Konflikts: Iranische Drohnen treffen die US-Botschaft in Riad, Israel entsendet Truppen in den Libanon

HQ

Iranische Drohnen griffen am Dienstag das US-Botschaftsgelände in Riad an, verursachten geringe Schäden und warnten die Amerikaner, das Gebiet zu meiden, da sich der regionale Krieg zwischen Iran, den USA und Israel weiter ausweitete. Teheran hat auch US-Einrichtungen in Kuwait ins Visier genommen und gleichzeitig Raketen- und Drohnenangriffe auf Israel und die Golfstaaten mit amerikanischen Stützpunkten durchgeführt.

Im Libanon rückten israelische Truppen erstmals im Rahmen der aktuellen Eskalation in südliches Gebiet vor. Verteidigungsminister Israel Katz sagte, die Truppen hätten den Befehl erhalten, "zu halten und vorzurücken", um weitere Angriffe der Hisbollah zu verhindern, was einen Wechsel von einer Luftkampagne zu Bodenoperationen markiert. Evakuierungsanordnungen haben große Teile des Südlibanons geräumt, während israelische Angriffe Ziele in den südlichen Vororten Beiruts getroffen haben.

US-Botschaft in Riad // Shutterstock

Der Krieg, der mit gemeinsamen US-israelischen Angriffen auf den Iran begann, hat sich rasch auf mehrere Länder ausgebreitet. Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu sagte, der Konflikt könne "einige Zeit dauern", während US-Präsident Donald Trump zuräumte, dass er länger dauern könnte als ursprünglich erwartet. Außenminister Marco Rubio sagte: "Die härtesten Schläge stehen noch bevor."

Der Iran hat weiterhin ballistische Raketen auf Israel abgefeuert, wobei die meisten abgefangen wurden, aber einige Unfälle verursachten. Auch die Energieinfrastruktur des Golfs wurde getroffen, und Teheran kündigte die Schließung der Straße von Hormus, der Schifffahrtsroute für kritisches Öl, an, was die globalen Energiepreise steigen ließ.

Im Libanon hat die Hisbollah Raketen und Drohnen auf Nordisrael abgefeuert, während sie zunehmender inländischer Kritik ausgesetzt ist. Die libanesische Regierung hat den seltenen Schritt unternommen, die militärischen und sicherheitspolitischen Aktivitäten der Gruppe zu verbieten und Verhaftungen wegen Raketenstarts anzuordnen, da der Konflikt kaum Anzeichen einer Verlangsamung zeigt...