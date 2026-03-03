Trump sagt, der Iran-Krieg könnte "vier bis fünf Wochen" dauern.

HQ

Präsident Donald Trump sagte am Montag, der Krieg mit dem Iran könne "vier bis fünf Wochen" dauern, und verteidigte den Start der Operation Epic Fury als notwendigen Schritt, um das, was er als ernsthafte Bedrohungen für die Vereinigten Staaten bezeichnete, zu beseitigen. Während einer Medal of Honor-Zeremonie im Weißen Haus bezeichnete Trump die Angriffe als Amerikas "letzte, beste Chance", dem iranischen Regime entgegenzutreten.

Trump sagte, der Iran stelle eine unmittelbare Gefahr dar, und skizzierte vier Ziele: die Zerstörung seiner Raketenfähigkeiten, die Auflösung der Marine, die Verhinderung des Atomwaffenbesitzes und das Abschneiden der Unterstützung für Proxy-Gruppen im gesamten Nahen Osten. Einige Experten argumentieren jedoch, dass Teheran noch Jahre davon entfernt ist, Raketen zu entwickeln, die die Vereinigten Staaten erreichen können.