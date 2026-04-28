Das Logo von Zach Creggers Resident Evil wurde geteilt

In weniger als fünf Monaten werden sich Resident Evil Fans auf ein weiteres Vergnügen freuen können, denn Zach Creggers Adaption feiert weltweit ihr Debüt in Kinos. Obwohl wir noch keinen Trailer für den Film gesehen haben, um einen tiefgründigen und klaren Einblick zu bekommen, was uns vom Film erwartet, wurde eine Website für den Film aktiviert, was darauf hindeutet, dass weitere Informationen in der Nähe sind.

Hinzu kommt, dass die Website sogar einen ersten Blick auf das Logo des Films zeigt, das sicherlich ein feindseliges Design hat. Das können Sie unten sehen.

Es sollte gesagt werden, dass der erste Trailer wahrscheinlich sehr, sehr bald der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird, da er Anfang dieses Monats auf der CinemaCon mit dem Publikum geteilt wurde. Berichten zufolge zeichnete es ein sehr erschreckendes Bild, das darauf hindeutet, dass der Waffen- und Barbaren-Direktor wieder das tut, was er am besten kann; Er erschreckte seine Fans zu Tode.

Wir wissen auch, dass dieser Film mit einem Blankoscheck gemacht wurde und zwar ikonische Schauplätze zeigen und eigenständig treu bleiben wird, aber nicht um Fan-Lieblingscharaktere drehen wird, da Cregger vermeiden will, von den Fans der Capcom-Spielreihe gekreuzigt zu werden.