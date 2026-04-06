Zach Cregger bereitet sich darauf vor, von Resident Evil Fans gekreuzigt zu werden, falls sein Film von der Hintergrundgeschichte des Spiels abweicht

Einige Augen sind auf Regisseur Zach Creggers Version von Resident Evil gerichtet, nicht, weil wir Resident Evil auf der großen Leinwand nicht kennen, sondern weil es eine Menge Resident Evil Adaptionen von unglaublich unterschiedlicher Qualität gab. Tatsächlich könnte man sogar sagen, dass der Film einfach gut sein und ein überdurchschnittlicher Resident Evil Film sein könnte.

Dennoch gibt es, wie die Rezensionen zu The Super Mario Galaxy Movie zu zeigen scheinen, zusätzliche Fallstricke bei der Adaption eines Videospiels, insbesondere darin, wie es das Ausgangsmaterial widerspiegelt und der Lore des größeren Universums, in dem es existiert, Tribut zollt.

Cregger scheint mit dem Gewicht dieser Erwartung ziemlich vertraut zu sein, denn in einem Interview mit der New York Times erwähnte er, dass er fest davon ausgeht, von Fans 'gekreuzigt' zu werden, sollte sein Film zu sehr von der in den Spielen etablierten Lore abweichen. Obwohl der Film eine originelle Geschichte sein wird, die in der Resident Evil Welt ohne Fan-Lieblingscharaktere spielt, wird er scheinbar dennoch die Formel der Spiele widerspiegeln, da Cregger Folgendes hinzufügt.

"Ich finde die Vorstellung toll, gegen eine Welt anzutreten, die darauf aus ist, einen zu vernichten. Es macht einfach Spaß, und ich habe noch keinen Film gesehen, der so ein Erlebnis bietet."

Cregger scheint auch eine Leidenschaft für Videospiele zu haben, so sehr, dass er, wenn er eine TV- oder Filmadaption eines Spiels sieht, denkt: "Ich denke mir: 'Verderb das mir nicht", also hoffentlich erwartet uns ein epischer Horrorfilm, wenn Resident Evil in Zukunft startet.