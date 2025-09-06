Zach Cregger verspricht treue Resident Evil Adaption

Zach Cregger, der Regisseur, der für Barbarian and Weapons bekannt ist, übernimmt Resident Evil. Was das Ganze besonders verrückt macht, ist, dass Cregger noch nie einen der vorherigen Resident Evil Filme gesehen hat - aber das hält ihn nicht auf. In einem kürzlichen Interview im Double Toasted-Podcast bestätigte Cregger, dass er stark in die Entwicklung seiner eigenen Version von Capcoms kultiger Horrorserie involviert ist.

"Alles, was ich sagen kann, ist, dass es der Erfahrung der Spiele treu bleibt und in der Welt der Spiele stattfindet... Und das bedeutet, dass es einem Protagonisten von Punkt A nach Punkt B folgt, während er immer tiefer und tiefer in die Hölle hinabsteigt... Ich habe viele Tausende und Abertausende von Stunden Resident Evil gespielt, und ich habe einfach das Gefühl, dass ich weiß, wie dieses Tempo gehen kann... Ich habeResident Evil noch nie einen Film gesehen, und deshalb, weißt du, kann ich mir vorstellen, dass, wenn es Leute gibt, die einfach nur fanatische Fans der Filmreihe sind, sie wahrscheinlich nicht wirklich auf das vorbereitet sind, was ich tun werde. Aber ich denke, die Leute, die Fans der Spiele sind, werden wahrscheinlich begeistert sein."

Es ist beeindruckend - und vielleicht sogar erfrischend - dass Cregger keinen der vorherigen Filme gesehen hat, was bedeutet, dass er sich nicht von ihnen beeinflussen lässt, während er seine eigene Vision entwickelt. Mit Weapons, der an den Kinokassen mehr als 200 Millionen Dollar eingespielt hat, hat er bereits bewiesen, dass er weiß, wie man etwas Mutiges und Unerwartetes abliefert. Jetzt hat er eines der beliebtesten Horror-Franchises der Spielewelt im Visier.