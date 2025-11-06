Erste Set-Fotos zeigen die verschneite Raccoon City in Zach Creggers Resident Evil Film

Wir sind noch etwa ein Jahr von Zach Creggers Resident Evil Film entfernt, aber wir sehen bereits Set-Fotos von der Horrorspiel-Adaption. Es scheint, als ob der Winter bereits Einzug gehalten haben wird, wenn wir zu Creggers Film kommen, denn Raccoon City scheint von einer Schneedecke bedeckt zu sein.

Prag wurde für den Film in eine Waschbärstadt verwandelt, und auf den Fotos von Residence of Evil werden groß angelegte Actionsequenzen vor Ort gedreht. Berichten zufolge wurden auch Schüsse, Explosionen und Stuntfahrten am Set gesehen, so dass wir in diesem Film vielleicht etwas mehr Action sehen werden, als einige Fans zunächst erwartet haben.

Resident Evil ist eine Serie, die oft Action und Horror miteinander vermischt hat, und obwohl Cregger frisch von seinem reinen Horror-Hit Weapons kommt, scheint er nicht davor zurückzuschrecken, beide Seiten der Medaille von Resident Evil zu zeigen. Wir hoffen, dass wir uns noch auf einige Schrecken gefasst machen werden, wenn der Film nächstes Jahr in die Kinos kommt.