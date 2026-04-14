Zach Creggers Resident Evil erschreckt das Publikum bereits mit seinem ersten Trailer

Falls Sie es nicht wussten: Die CinemaCon findet gerade statt. Das bedeutet, dass Sie in den nächsten Tagen mit vielen Filmnachrichten rechnen können, und für die Besucher werden Sie vor der offiziellen Veröffentlichung viel ungesehenes Filmmaterial und Trailer sehen. Es ist etwas schade, dass wir den Resident Evil Trailer nicht haben, um euch jetzt zu zeigen, aber wir haben Informationen über die Reaktionen der Leute auf der CinemaCon während Sonys Präsentation.

Der Horrorfilm macht den Leuten offenbar bereits Angst, und von Variety haben wir eine Übersicht darüber, was im Trailer passiert. Der Hauptdarsteller des Films, Austin Abrams, der Waffen- und Euphoria-Schauspieler, eröffnet den Trailer und sucht nach einem Handy. Er ruft seine Freundin aus einem verlassenen Haus an und sagt, sie sprechen nie wieder. Im restlichen Trailer sehen wir viele Zombies, und am Ende rennt Abrams durch eine Straße, während Zombies ihn auf den Dächern verfolgen. Ihre Körper schlagen auf den Boden, während sie nach einer frischen Mahlzeit suchen.

Aus dem Trailer sieht es so aus, als hätten wir unsere Resident Evil bereits im verlassenen Haus. Es mag etwas generisch klingen, wenn Horden unseren Protagonisten durch eine verlassene Stadt jagen, aber wir warten, bis wir selbst den Trailer gesehen haben, um zu entscheiden, wie sich Creggers Adaption entwickelt.

Der neue Resident Evil Film erscheint am 18. September, daher sollte der offizielle Trailer ziemlich bald erscheinen und uns unseren ersten Vorgeschmack auf mehr zombie-gefüllten Horror geben.