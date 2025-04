Das letzte Mal, als Arsenal auf Real Madrid traf, markierte das Ende der galaktischen Ära für Madrid

HQ

Das heutige Champions-League-Spiel zwischen Arsenal und Real Madrid verspricht eines der unterhaltsamsten Spiele dieser K.o.-Phase zu werden, trotz der Reihe von Spielern, die beide Mannschaften betreffen. Das Hinspiel findet in London statt, das Rückspiel in Madrid, und trotz der Größe beider Klubs standen sie sich in UEFA-Wettbewerben bisher nur einmal gegenüber (in einem K.o.-Spiel mit Hin- und Rückspiel).

Das geschah im Achtelfinale der Saison 2005/06. Arsenal gewann das Hinspiel im Bernabéu mit 1:0, gefolgt von einem 0:0 im Highbury Park in London: Das einzige Tor von Thierry Henry verhalf den Gunners, die damals von Arsène Wegner trainiert wurden, ins Viertelfinale, wo sie schließlich im Finale gegen den FC Barcelona verloren, der damals von Frank Rijkaard trainiert wurde, wie RTVE in Erinnerung blieb.

Trainer von Real Madrid war in dieser Saison Juan Ramón López Caro, der einige Monate zuvor Wanderley Luxemburgo abgelöst hatte, der aufgrund schlechter Ergebnisse entlassen worden war. Die Niederlage von Real Madrid war ein schwerer Schlag für die Mannschaft, und auf das Ergebnis des Hinspiels im Bernabéu folgte unmittelbar der Rücktritt von Vereinspräsident Florentino Pérez nach sechs Jahren. Er hoffte, mit seinem Rücktritt eine gute Reaktion der Mannschaft im Rückspiel auslösen zu können (er sagte bekanntlich, er habe die Spieler "verwöhnt"), aber das geschah nicht. In der Tat verloren sie zwischendurch ihr Liga-Spiel und verloren schließlich auch den LaLiga-Titel an Barcelona.

Diese Niederlage gegen Arsenal, gefolgt von Pérez' Rücktritt, markierte das Ende der "Galácticos "-Ära, in der der Klub in den frühen 2000er Jahren viel Geld und Marketing für Spieler wie Luis Figo, Zidane, Ronaldo, Beckham oder Michael Owen ausgab, aber sportlich keinen großen Unterschied machte. Pérez kehrte jedoch 2009 zum Verein zurück und steht seitdem am Ruder, während gleichzeitig hochkarätige Neuverpflichtungen wie Cristiano Ronaldo, Karim Bendema oder Xabi Alonso eine viel erfolgreichere Ära einleiteten.