Nach einer von Verletzungen geprägten Saison bittet Mikel Arteta um größere Kader im Fußball, um die Spieler zu schützen

Arsenal hat in dieser Saison aufgrund von Verletzungen viel gelitten, und das Pech hört hier nicht auf, denn sie haben in den letzten Wochen schwere Rückschläge erlitten, da Schlüsselspieler wie Gabriel Magalhães den Rest der Saison verpasst haben, wie es in den letzten Monaten mit Kai Havertz und Gabriel Jesús passiert ist. Für Mikel Arteta besteht die Lösung darin, mehr Spieler in den Kader aufnehmen zu können.

Nach dem aktuellen Reglement dürfen zu Saisonbeginn nur 25 Spieler in den Kader aufgenommen werden, während der eigentlichen Spiele dürfen neun Spieler auf der Bank sitzen. Aber Arteta ist der Meinung, dass es mit der gestiegenen Anzahl von Spielen, die in allen Wettbewerben ausgetragen werden, vernünftig ist, zu erwarten, dass der Kader größer sein wird.

Das sagte der spanische Trainer der Daily Mail: "Wenn wir von den Spielern verlangen, dass sie mehr Spiele in mehr Wettbewerben mit mehr Reisen und mehr Intensität spielen, dann ist die einzige Lösung, damit umzugehen, logischerweise mehr Spieler. Ich sehe keine andere Lösung."

Am Rande des Champions-League-Viertelfinales gegen Real Madrid muss Arsenal auf Havertz, Jesus, Magalhães und Calafiori verzichten. Auf der anderen Seite sieht es nicht allzu gut aus, da Carvajal, Ceballos, Mendy und Militão bei Real Madrid nicht ausfallen werden, da sich Thibaut Courtois kaum rechtzeitig für das Spiel am Dienstag erholt, nachdem er die letzten drei Spiele verpasst hatte.