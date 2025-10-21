Cristiano Ronaldo Jr. zum ersten Mal für die portugiesische U16-Nationalmannschaft nominiert

HQ

Monate nachdem er in die portugiesische U15-Nationalmannschaft berufen worden war (wo er im Finale eines Jugendturniers in Kroatien zwei Tore erzielte), wurde Cristiano Ronaldo Jr., der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo, im Rahmen eines Freundschaftsturniers im Oktober und November in der Türkei in die U16-Nationalmannschaft der Seleçao berufen.

Cristiano dos Santos, 15 Jahre alt, spielt derzeit für die Jugendmannschaft von Al-Nassr, zusammen mit seinem Vater, der einmal von seinem Traum sprach, eines Tages mit seinem Sohn in der gleichen Mannschaft zu spielen, und damit nachahmte, was LeBron James letztes Jahr mit seinem Sohn Bronny James in der NBA gemacht hat.

Cristiano Ronaldo Sr. debütierte 2001 ebenfalls für Portugal in der U-15-Nationalmannschaft, durchlief alle Klassen der Jugendmannschaften und debütierte im Alter von 18 Jahren in der A-Nationalmannschaft. Er hat inzwischen 225 Spiele für die Nationalmannschaft bestritten und dabei 143 Tore für Portugal erzielt, darunter kürzlich einen Doppelpack in der Qualifikation für die WM 2026.