HQ

Cristiano Ronaldo Júnior, 14 Jahre alt, der älteste Sohn des portugiesischen Stars, wurde zum ersten Mal in die portugiesische U15-Nationalmannschaft berufen. Er wird am Internationalen Turnier von Vlatko Markovic in Kroatien teilnehmen und gegen England, Japan und Griechenland spielen, seine erste Berufung für die portugiesische U15-Nationalmannschaft.

Crsitiano Ronaldo Jr. tritt in die Fußstapfen seines Vaters, der 2001 ebenfalls sein Debüt für Portugal in der U-15-Nationalmannschaft gab, in alle Jugendmannschaften aufstieg und schließlich 2003 im Alter von 18 Jahren sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab. Er bestritt 219 Länderspiele für die A-Nationalmannschaft und erzielte bisher 136 Tore, beides Weltrekorde.

Cristiano Ronaldo Jr. (so sein vollständiger Name) spielt derzeit in der Jugendakademie von Al-Nassr, Saudi-Arabien, nachdem er zuvor für Juventus und Manchester United gespielt hat.

Cristiano Ronaldo, der im Februar 40 Jahre alt wurde, hat vor einiger Zeit seinen Wunsch geäußert, eines Tages mit seinem Sohn Profifußball zu spielen, etwas, das nur sehr wenige Sportler erreichen können (LeBron James tat es zu Beginn dieser Saison mit den Los Angeles Lakers). Sein nächstes Ziel ist es jedoch, 2026 seine sechste WM-Teilnahme zu erreichen und sich in Form zu halten, indem er mindestens ein weiteres Jahr bei Al Nassr spielt, wobei ein Deal anscheinend kurz bevorsteht.