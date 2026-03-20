Crimson Desert ist bereits ein Zwei-Millionen-Verkäufer

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Crimson Desert war ein faszinierendes Spiel, dem man folgen konnte. Eine Zeit lang wurde es mit Erwartungen an Game of the Year gefeiert, doch dann kamen die Rezensionen und die Kritiker waren hin- und hergerissen bezüglich des Spiels, was eindeutig das Vertrauen der Investoren in Pearl Abyss beeinflusst hat. Doch vielleicht sind diese Investoren zu früh abgesprungen, denn weniger als 24 Stunden nach dem Release des Spiels wurde nun bekannt, dass es über zwei Millionen Exemplare verkauft wurde.

Dies wurde von Pearl Abyss in einem Beitrag in sozialen Medien bestätigt, in dem er erklärt:

"Wir sind unglaublich geehrt, mitteilen zu können, dass #CrimsonDesert weltweit 2 Millionen Exemplare verkauft hat. Vielen Dank an unsere Fans, die Community und alle, die sich uns bei Pywel angeschlossen haben. Wir werden aufmerksam auf das breite Feedback der Community hören und daran arbeiten, schnell Verbesserungen zu erzielen, wobei wir unser Möglichstes tun, um die Reise für unsere Spieler noch angenehmer zu gestalten."

Falls du es noch nicht getan hast, kannst du hier unsere spezielle Rezension zu Crimson Desert lesen, in der wir erklären, warum das Spiel beeindruckend, wenn auch fehlerhaft ist. Ebenso veröffentlichen wir eine Reihe von Anleitungen zum Spiel, die ihr hier und hier finden könnt.